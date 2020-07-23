ВЛАДИВОСТОК, 23 июл /ПРАЙМ/. Бюджет Владивостока по итогам года на фоне коронавируса может потерять более 700 миллионов рублей, сообщает администрация города.

По данным мэрии, экономические ограничения, связанные с пандемией, снижение деловой активности, а также принятые меры поддержки бизнеса привели к сокращению доходов в бюджеты всех уровней, в том числе и в бюджет Владивостока.

"В связи с этим планируется, что в нынешнем году будут внесены изменения и в расходную часть главного финансового документа краевого центра. Об этом сообщили в управлении финансов администрации Владивостока. Всего по расчетам специалистов бюджет может недополучить до конца года более 700 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также бюджет Владивостока несет дополнительные незапланированные расходы на меры борьбы с распространением коронавируса.

"Во время пандемии были отменены многие культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия, поэтому, как уточнили в управлении финансов, часть бюджетных средств высвобождена. Однако для обеспечения всех бюджетных обязательств этого недостаточно", — отмечает мэрия.

В администрации города уже прошли конкурсы на значительную часть бюджетных средств, заключены контракты с подрядчиками и поставщиками. При недостатке доходов может образоваться просроченная кредиторская задолженность, отмечают городские власти. Принято решение по возможности сократить расходы, а также сформировать финансовый резерв.