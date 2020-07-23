МЕХИКО, 23 июл /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил в ходе видеоконференции со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, что его страна готова выделить региону кредит в размере миллиарда долларов для закупки китайской вакцины против COVID-19.

"Министр подчеркнул, что вакцина, разработанная в Китае, станет общественным благом всеобщего доступа, и что его страна выделит кредит в размере одного миллиарда долларов для поддержки доступа стран региона к препарату", — говорится в коммюнике МИД Мексики по итогам виртуальной встречи.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщал, что страна намерена в ближайшие два года выделить 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии странам — на социально-экономическое развитие. Пекин в сотрудничестве с ООН планирует создать на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств. Эти товары будут проходить таможенный контроль по зеленому коридору.