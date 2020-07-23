МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi объявил, что его акционеры решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого они планировали продать 6,8 миллиона акций компании класса B, из-за рыночных условий, сообщила компания.

Во вторник компания сообщила, что акционеры Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS). Конкретные акционеры не назывались. Всю выручку от размещения должны были получить продающие акционеры, при этом компания не должна была получить никаких доходов.

"QIWI plc объявила сегодня о решении своих продающих акционеров не продолжать ранее объявленное вторичное размещение акций компании класса B… в связи с рыночными условиями", — говорится в сообщении.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.