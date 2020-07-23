МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 848, до 795 038, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 848 в 83 регионах, в том числе 27,7% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 795,038 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 608, в Свердловской области — 249, в Нижегородской области — 202, в Ханты-Мансийском автономном округе — 198, Санкт-Петербурге — 184.

Также зафиксировано в Мурманской области — 177, в Иркутской области — 176, в Ямало-Ненецком АО — 170.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии (5), на Чукотке (2) и в Еврейской АО (1).

За сутки в России выписаны 8 277 человек после COVID-19, за все время выздоровели 580 330 человек.

За сутки умерли 147 человек с коронавирусом, за все время — 12 892.