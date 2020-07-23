МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов: банк приобрел долю интернет-компании в "Яндекс.Деньги" за 2,4 миллиарда рублей и продал свою долю в "Яндекс.Маркет" с прибылью до налогообложения в около 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов. Компания Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами "Яндекс.Маркет", "Беру", "Суперчек" и другими, полностью переходит в "Яндекс". Сумма сделки по продаже Yandex.Market B.V. составила 42 миллиарда рублей, совокупная прибыль Сбербанка от этой сделки до налогообложения составила около 20 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Также банк выкупил долю интернет-холдинга в "Яндекс.Деньги" за 2,4 миллиарда рублей, став владельцем 100% компании. Отмечается, что сделка прошла с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществлялась по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и "Яндексом" от 2013 года.

Сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги" продолжит работать в обычном режиме, обещают в банке. До конца года компания "Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и утвердит свою стратегию развития.