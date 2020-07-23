МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Солнцевский суд Москвы в четверг признал виновными трех фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На скамье подсудимых руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину в катастрофе они отрицают.

"Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц", — объявила судья Екатерина Гришина в ходе оглашения приговора.

Ожидается, что сегодня суд огласит и резолютивную часть решения, где будет названо наказание.

Прокурор в ходе прений сторон попросил суд приговорить Дунаева к 6 годам 2 месяцам колонии, Круглова к 6 годам, Архипову – к 5 годам 10 месяцам колонии. Данное дело слушалось с октября 2018 года и заняло почти 80 судебных заседаний.

Этот же суд в июле 2017 года приговорил непосредственного виновника катастрофы, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне от ответственности их освободили.

Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начать взлет.

Дунаев в свою очередь не проследил за работой диспетчеров, "проявил бездействие". При этом, как отмечалось гособвинителем в суде, работники аэропорта имели доступ к спецоборудованию, в том числе и локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.

Таким образом, считает обвинение, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией. В ночь на 21 октября 2014 года самолет врезался в снегоуборочную машину и загорелся, находившиеся на борту четыре человека погибли.

Изначально диспетчер-стажер тоже проходила по уголовному делу, но в конце концов обвинения с нее сняли.