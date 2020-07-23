МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Доля россиян, сообщивших об улучшении материального положения в России, впервые с начала пандемии значимо выросла, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Исследование проводилось с 6 по 12 июля, в рамках него по телефону были опрошены 1500 респондентов от 18 лет и старше из 462 городских и не менее 286 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это седьмое подобное исследование с начала апреля.

Материальное положение населения ухудшалось в первые два месяца с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса, указывается в исследовании. Так, если в начале апреля об этом говорили 36%, то во второй половине мая – 44%.

Снятие ограничений и выход на работу заметно улучшили показатели, и к июлю доля пессимистичных ответов сократилась до 26%.

"При этом впервые значимо выросла доля респондентов, сообщивших об улучшении материального положения: хотя их по-прежнему немного, прирост по сравнению со второй половиной июня составил 5 п.п. (8%)", — говорится в исследовании.