МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Иностранные граждане после возобновления работы российских загранучреждений смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще одна тема, которая интересует многих — речь идет об оформлении визы после снятия ограничений на въезд в Россию… В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена, как вы знаете, на основании распоряжения правительства нашей страны от 16 марта 2020 года. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Данная услуга, по ее словам, будет возможна при одновременном соблюдении следующих условий: в паспорт заявителя вклеена неиспользованная однократная или двукратная виза, срок действий которой начинается не ранее 15 марта текущего года. Второе условие — заявителем представлены документы, которые являются основанием для оформления визы аналогичной, либо меньшей кратности на новый срок действия. Третье — срок действия оформляемой визы истекает в течение шести месяцев после признания распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года утратившим силу.

"Эти три условия должны быть одновременно соблюдены для того, чтобы получить соответствующую услугу", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.