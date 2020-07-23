МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Годовые инфляционные ожидания россиян в начале июля продолжили ухудшаться: с конца июня доля ожидающих через год более высокого роста цен выросла на 2 процентного пункта — до 44%, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

Исследование проводилось с 6 по 12 июля, в рамках него по телефону были опрошены 1500 респондентов от 18 лет и старше из 462 городских и не менее 286 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ. Это седьмое подобное исследование с начала апреля.

"Годовые инфляционные ожидания постепенно ухудшались на протяжении всех телефонных опросов. Доля ожидающих более высокого, чем сейчас, уровня инфляции выросла с начала апреля на 7 процентных пунктов и составила 44%", — сказано в документе.

По сравнению с прошлым исследованием, выросла также неопределенность ожиданий респондентов: доля затруднившихся ответить выросла на 2 процентных пункта, до 25%. Не ждет вообще роста цен в годовой перспективе 2%, еще 2% ждут снижения инфляции. При этом доля ожидающих, что через год инфляция будет немного выше, снизилась до 17%, показала сокращение доля ожидающих примерно таких же темпов роста цен — до 10%.

Июльское повышение тарифов на услуги ЖКХ и бензин привело к некоторому ухудшения месячных инфляционных ожиданий, считают в ЦБ. Так, доля считающих, что инфляция через месяц будет заметно выше, чем сейчас, выросла в июле на 4 процентных пункта — до 30%. Немногим более высокой инфляции ожидают 27% опрошенных; примерно такой же – 23%; ниже, чем сейчас – 2%; еще 4% не ожидают вообще никакого роста цен, и 14% затрудняются с ответом.

Оценки текущей месячной инфляции в сравнении с инфляцией в начале года постепенно улучшались до второй половины июня, и в июльском исследовании практически не изменились. Доля считающих, что сегодня инфляция заметно выше, колебавшаяся в апреле-мае в пределах 43-46%, снизилась к концу июня до 39%, а в июле составила 40%. Одновременно в конце июня произошел рост до 16% доли полагающих, что инфляция сейчас соответствует началу года.