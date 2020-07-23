МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Украина размещает еврооблигации с погашением в марте 2033 года в объеме 2 миллиарда долларов с доходностью в размере 7,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75% годовых, но был снижен в ходе сбора заявок инвесторов до финального диапазона 7,25-7,35% годовых. Спрос на бумаги превысил 6,3 миллиарда долларов.

В среду Украина провела конференц-звонок с инвесторами, посвященный размещению евробондов в долларах, отложенному из-за отставки главы Национального банка.

Одновременно Украина планирует провести выкуп собственных еврооблигаций выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов, держатели которых могут обменять их на бумаги нового выпуска.

Организаторами выступают Goldman Sachs и J.P.Morgan.

В начале июля Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов под 7,3% годовых. После завершения выпуска Минфин Украины узнал о планах главы Нацбанка уйти отставку, в связи с этим ведомство приняло решение отозвать выпуск бондов, говорил глава Минфина Украины Сергей Марченко.