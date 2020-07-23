МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) ищет покупателя своего киберспортивного холдинга ESforce, ведет переговоры, в том числе, с иностранными игроками, сообщил гендиректор MRG Борис Добродеев в ходе телефонной конференции в четверг.

По его словам, пандемия коронавируса негативно повлияла на ESforce, в том числе, на получении выручки от рекламы. "Тем не менее, мы продолжаем искать покупателей для ESforce. Мы ведем переговоры с потенциальными покупателями, в том числе, с крупными и известными иностранными игроками", — сказал Добродеев.

Mail.ru Group в марте 2018 года приобрела 100% ESforce за 100 миллионов долларов. С тех пор MRG уже продала ряд активов ESforce — киберспортивную организацию SK Gaming и бизнесы кейтеринга и киберспортивной атрибутики. В июле 2019 года MRG сообщала о создании партнерства с разработчиком игр Modern Pick и передаче ему 51% киберспортивного холдинга ESforce. В рамках сделки ESforce оценена в 110 миллионов долларов; вносимые MRG 51% этой компании оценены в 56 миллионов долларов.

Отмечалось, что объединенная компания Modern Pick и ESforce на момент закрытия сделки будет оцениваться в 350 миллионов долларов.

Однако впоследствии MRG вышла из соглашения, сделка не состоялась. Позднее издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что новыми потенциальными покупателями ESforce могут стать Сбербанк, ВТБ, МТС или "Газпром".