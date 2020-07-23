МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года, сообщили журналистам в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.

"Сегодня в Государственную думу внесен законопроект, которым предлагается продлить положения дачной амнистии на 5 лет — до 1 марта 2026 года. Авторы законопроекта – сенаторы А.А. Турчак, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко и депутат П.В. Крашенинников", — сообщили в комитете.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Павел Крашенинников, которого цитирует пресс-служба, напомнил, что "дачная амнистия" действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

Он отметил, что отдельные положения "дачной амнистии" — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года.

По словам депутата, после этой даты владельцы участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение.

Вместе с тем, отмечает Крашенинников, до 1 марта 2021 года действует переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка и не получали разрешение на строительство. "Такие граждане вправе направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не нужно. Если же граждане этого не сделают до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой", — пояснил депутат.

Таким образом после 1 марта 2021 года действие указанных положений "дачной амнистии" прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, добавил Крашенинников. В этой связи законопроектом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок – на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые для регистрации прав документы владелец сможет подать самостоятельно. Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать определенным в градостроительном кодексе параметрам объекта ИЖС.

Также предлагается продлить на 5 лет действие положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года — до введения уведомительного порядка.