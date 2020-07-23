МОСКВА, 23 июля — ПРАЙМ. Минобороны получит право создавать из излишков жилого фонда наемные дома и сдавать их по договорам социального найма как гражданам России, так и иностранцам, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных документов.

В документе определяется порядок формирования из жилых помещений, закрепленных за Минобороны РФ, жилищного фонда коммерческого использования и наемных домов.

В документе указывается, что в жилищный фонд коммерческого использования Минобороны могут быть переведены многоквартирные дома в населенных пунктах, "в которых отсутствует потребность для предоставления данных жилых помещений военнослужащим".

При этом, уточняется в документе, жилые помещения должны быть пригодными для проживания, а многоквартирные дома, в которых они расположены, не должны быть аварийными и подлежащими сносу или реконструкции либо заселенными по договорам социального найма или найма специализированных жилых помещений. Дома также не должны находиться под арестом.

Отмечается, что "информация о жилых помещениях жилищного фонда коммерческого использования Минобороны, а также о жилых помещениях в наемных домах, будет размещаться для всеобщего доступа в печатных и электронных информационных изданиях, в том числе специализированных".

"Жилые помещения в наемных домах предоставляются "гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, изъявившим желание проживать в указанных жилых помещениях по договорам найма жилого, заключаемому между гражданами, с одной стороны, и Учреждением (Минобороны — ред.), с другой стороны", — говорится в документе.

Указывается, что размер платы за пользование жилым помещением устанавливается в соответствии с законодательством, в ряде случаев учреждение вправе в одностороннем порядке изменить ее размер.

Также такая недвижимость может сдаваться по договору аренды юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, в этом случае договор аренды заключается на срок не менее одного месяца, но не более чем на пять лет.

При этом договор может быть расторгнут в случае смены статуса жилья и перевода его обратно в служебный статус.