МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Мосгорсуд в четверг отменил постановление о продлении ареста до конца августа заместителю гендиректора "Аэрофлота" Владимиру Александрову по делу о хищении 250 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг "Аэрофлоту", при этом всю работу делали штатные юристы компании. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

"Постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Кибец, Давыдовой, Александрова, Сливко отменить, материалы направить на новое судебное рассмотрение в Басманный суд", — сказала собеседница агентства.

Срок содержания под стражей обвиняемым установлен до 7 августа.

Аналогичное решение принято и в отношении других фигурантов: адвоката Дины Кибец, председателя подмосковной коллегии адвокатов "Консорс" Александра Сливко и экс-главы юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой.

"Аэрофлот" признан потерпевшим по делу, но неоднократно настаивал на смягчении меры пресечения. С аналогичной позицией выступал и прокурор.

Как говорится на сайте "Аэрофлота", Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.