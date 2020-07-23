МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в мае 2020 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций в 2,3 раза в натуральном выражении по сравнению с маем прошлого года — до 113 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

По сравнению с апрелем 2020 года поставки пальмового масла в мае повысились в 1,65 раза. За январь-май объем импорта составил 413 тысяч тонн, что на 0,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за пять месяцев вырос на 37% — до 44,8 тысячи тонн. В мае импорт этих товаров составил 11,8 тысячи тонн, увеличившись в 4 раза в годовом выражении и на 40,8% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-мае упал на 76,2%, до 0,4 тысячи тонн. В мае поставки составили 0,1 тысячи тонн, что на 56,5% меньше, чем в мае 2019 года, но в 5,5 раза больше, чем в апреле 2020 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2019 году увеличился лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим годом — до 1,061 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.