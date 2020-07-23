МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия в январе-мае 2020 года сократила экспорт минеральных калийных удобрений на 24,7% в денежном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 604 миллионов долларов, следует из материалов Росстата.

В мае объем экспорта составил 183 миллиона долларов, что на 6,2% больше показателя апреля текущего года.

Экспорт азотных удобрений по итогам пяти месяцев уменьшился на 16,8%, составив 944 миллиона долларов. В мае показатель составил 235 миллионов долларов, повысившись в 1,65 раза в месячном выражении.

Всего РФ в январе-мае экспортировала продукции химической промышленности на 9,203 миллиарда долларов, что в денежном выражении на 13% меньше, чем годом ранее. В мае экспорт продукции химпрома увеличился на 7% по сравнению с апрелем и составил 1,892 миллиарда долларов.

Импорт в РФ продукции химической промышленности и каучука за пять месяцев сократился на 9,7% — до 16,236 миллиарда долларов. В мае такой продукции в страну было ввезено на сумму 3,316 миллиарда долларов, что ниже показателя апреля на 6,3%.