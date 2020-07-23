МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Т Плюс" одобрили дивиденды по итогам 2019года в размере около 9 копеек на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2019 отчетного года в размере 0,089962751072032 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров в заочной форме прошло 17 июля. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 28 июля.