МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Каждый день по дорогам Москвы ездит почти 70 машин без водителей, всего они проехали уже почти четыре миллиона километров, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Будущее уже здесь — беспилотники в Москве проехали почти 4 000 000 километров! Пока беспилотные машины выезжают на улицу в рамках теста. Каждый день по дорогам Москвы ездит почти 70 машин без водителей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что полноценно на дороги Москвы беспилотники придут только после того, как для них будет подготовлена инфраструктура и законодательная база.