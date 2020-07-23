МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС) обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться с диспаритетом оптовых и розничных цен на моторное топливо, письмо президента РТС Евгения Аркуши в ФАС имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению РТС, восстановление объемов производства топлива в России отстает от роста восстанавливающегося спроса, который в мае-июле увеличивался на 5-10%. "К тому же, некоторые производители в этот период, отправляя бензин на экспорт, скупали его на бирже для поставок на собственные АЗС, по сути, выводя товар из обращения", — говорится в письме.

"В результате недостаточного предложения и неудовлетворенного спроса не только в оптовом звене на биржевых торгах, но и в мелкооптовом сегменте значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними — и мелкооптовые цены, рост которых существенно превысил текущий уровень инфляции", — также пишет Аркуша.

Как следствие, маржинальная доходность продаж топлива через АЗС, розничные цены на которых растут не выше инфляции, оказывается в данных условиях ниже экономически обоснованного минимума, необходимого для покрытия эксплуатационных расходов, зарплаты, налогов и прочего. "Особенно критичная ситуация отмечается по автомобильному бензину, оптовые цены на который практически сравнялись с розничными, а в ряде регионов РФ даже превысили их", — уверены в союзе.

Независимым АЗС в такой ситуации наиболее тяжело, полагает РТС. Они вынуждены повышать цены до уровня, который порой выше стоимости топлива на АЗС нефтяных компаний, тогда как те имеют возможность зарабатывать на опте, а также экспорте нефти. Складываются неконкурентные условия ведения бизнеса, отмечается в письме.

В связи с этим, РТС просит ФАС принять необходимые меры по устранению диспаритета цен, увеличению производства и поставок моторных топлив на внутренний рынок, усилению контроля за соблюдением нормативов биржевых продаж и, возможно, их увеличению, скорейшей отмене запрета на импорт топлива в Россию, либо как альтернатива ввести индикатив верхнего уровня мелкооптовых цен, соответствующих сложившимся розничным ценам.