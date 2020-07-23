МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Появившаяся в интернете база с информацией о пользователях онлайн-сервисов объявлений "Авито" и Юла" не содержит никаких закрытых сведений и не является утечкой данных, заявил РИА Новости основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что обнаружила на одном из хакерских форумов в открытом доступе базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений "Авито" и "Юла", в которых якобы содержатся, в числе прочего, адреса и номера телефонов. По данным газеты, каталог представляет собой шесть файлов (три из них — базы "Авито", три — "Юлы"), в каждом из них содержится около 100 тысяч строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он выставил на продажу, и часовым поясом.

"Эта база представляет собой результат "парсинга" — сбора открытых данных с сайтов "Юла" и "Авито". Она не содержит никакой закрытой информации и не угрожает пользователям ничем, кроме увеличения потока спама. Называть ее появление "утечкой" можно только от недостатка более серьезных новостей", — сказал Оганесян.

Ранее сами сервисы также опровергли информацию о якобы утечке данных их пользователей, отметив, что появившиеся в интернете базы содержат лишь публичные сведения.