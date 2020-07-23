МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Мосгорсуд по иску разработчика тестов для оценки персонала Ontarget (входит в Detech Group) запретил Google LLC создавать технические условия для распространения на YouTube вызвавшего спор видео, однако не стал блокировать в России весь видеосервис.

В начале февраля ООО "Онтаргет" подало в Московский городской суд иск о защите авторских прав к Google LLC. Иск касался защиты исключительных прав на видеоролик по тестам, разработанным Ontarget, который был размещен на YouTube. В компании сообщали РИА Новости, что подали иск о блокировке YouTube на территории России.

"Суд постановил запретить Google LLC создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование произведения науки, странице сайта информационно-телекоммуникационной сети интернет YouTube.com", — сказали РИА Новости в пресс-службе суда. К видео, на которые распространяется запрет, относятся "Пять батарей тестов способностей": "Анализ информации", "Интерпретация информации", "Работа с клиентами", "Работа с информацией", "Следование инструкциям".

Также суд постановил взыскать с Google LLC в пользу Ontarget расходы по оплате госпошлины в 6 тысяч рублей и нотариальные расходы — 30 тысяч 900 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований к Google LLC отказано.

В начале июля основатель и управляющий партнер Detech Group Светлана Симоненко рассказала РИА Новости, что незаконное размещение тестов компании в открытом доступе негативно влияет на бизнес. По ее словам, в 2018 году сотрудник Detech случайно обнаружил тесты Ontarget на YouTube и со своего личного аккаунта попросил службу поддержки сервиса удалить их, однако через неделю эти тесты были найдены на видеохостинге снова, так как разместивший их пользователь заверил YouTube, что имеет права на этот контент. Сотруднику компании было предложено подать на разместившего ролик в суд и прислать в техподдержку документ, подтверждающий старт судебной процедуры. После этого в 2018 году компания обратилась в суд и выиграла иск.

Симоненко сообщила, что Google частично выполнил предписания суда, однако в начале 2020 года компания снова обнаружила свой авторский контент на YouTube. По словам основателя Detech Group, они были вынуждены повторно обратиться в суд. Она отмечала, что доступ к ролику, о котором идет речь в иске, был заблокирован с территории РФ, но сам ролик не был удален. Как подчеркивала Симоненко, Ontarget не ставит целью блокировку YouTube в России.

В компании Google тогда не стали давать комментарии РИА Новости относительно иска.