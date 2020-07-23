МОСКВА, 23 июл — РИА Недвижимость. Член саморегулируемой организации (СРО) в стройотрасли впервые в России получил заём за счёт компенсационного фонда, сообщил на своей странице в соцсети Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает саморегулируемым организациям в строительной сфере до 1 января выдавать своим членам займы за счет средств компенсационного фонда. Такие займы могут предоставляться для поддержки членов СРО в связи с распространением коронавируса, при этом объем займов, предоставленных СРО своим членам, не может превышать 50% от общего объема средств ее компенсационного фонда.

"Сегодня в России выдан первый займ члену саморегулируемой организации за счёт компенсационных фондов", — написал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что эта антикризисная мера поддержит строительные компании и принесет в экономику более 30 миллиардов рублей.

Согласно сайту Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), речь идёт о СРО "Ивановское Объединение Строителей", которая выдала заём своему члену — ООО "ДорПромСтрой" – на выплату заработной платы работникам. Он предоставлен через ВТБ под 2,25% годовых.

На сайте НОСТРОЙ отмечается, что после этого СРО "Строители Белгородской области" одобрила выдачу займов девяти строительным компаниям на общую сумму 227,8 миллиона рублей через ВТБ под 0,1% годовых. Таким образом, займы из компенсационных фондов СРО получили уже десять строительных компаний на общую сумму 228,5 миллиона рублей.