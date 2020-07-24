МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Правительство России в пятницу обсудит выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть… вопросы… о выделении Минтруду России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно", — говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.