МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Сенаторы на итоговом заседании в пятницу рассмотрят поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся ликвидации разлива нефти в Норильске, закон об образовании о воспитании детей, поправки в антитабачное законодательство, приравнивающие кальяны и электронные сигареты к никотиносодержащим изделиям.

Совфед планирует рассмотреть заявление о дискриминации русскоязычных граждан на Украине, сенаторы обратятся к верховным комиссарам по правам человека ООН, ОБСЕ, СЕ, заявил ранее глава международного комитета Константин Косачев.

Он подчеркнул, что Киев с 2014 года постоянно ведет наступление на права русскоязычных граждан не только в сфере образования, но и в плане свободы получения информации через теле- и радиовещательные программы, заблокирован доступ к популярных российским сайтам.

По словам Косачева, "такие действия украинских властей вбивают еще один гвоздь в минские соглашения".

На заседании палаты будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске.

Документ уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны идти.

Кроме того, сенаторы рассмотрят поправки в Бюджетный кодекс, которые, в частности, разрешают правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 триллиона рублей без внесения в него поправок.

Эти средства могут быть направлены на предотвращение ухудшения экономической ситуации, профилактику и устранение последствий распространения коронавируса, а также на иные цели, определенные кабмином. У правительства в текущем году уже есть право превышать расходы бюджета на объем поступлений от Сбербанка и других доходов сверх плана.

В повестке дня – законы о воспитании обучающихся, о предоставлении родителям полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков, об ужесточении антитабачного законодательства – снюсы, электронные сигареты и кальяны приравнены к табачным изделиям.

Также парламентарии рассмотрят законы о предоставлении сотрудникам выходного дня для прохождения диспансеризации, о проведении общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования.

Сенаторы обсудят закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут стать российские банки и биржи, для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ. Банк России будет вправе определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.