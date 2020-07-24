МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть… вопросы: о внесении изменений в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура на 2020 год, утвержденное приложением 34 (таблица 4) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — говорится в сообщении.

Принятие проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств регионов РФ и Байконура по обеспечению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.