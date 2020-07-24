МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Совет Федерации рассмотрит в пятницу в завершение весенней сессии пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой регуляторной гильотине.

Документы были разработаны в рамках плана дорожной карты по реализации механизма регуляторной гильотины и внесены в парламент в декабре прошлого года.

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводит основы государственного и муниципального контроля: он предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Также предусматривается отказ от формата проверок как основного инструмента контроля и введение новых видов контрольных мероприятий — контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Этот закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Второй закон — "Об обязательных требованиях в РФ" — определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

Обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.

Предусматривается, что ежегодно правительство будет представлять в Госдуме и Совфеде доклад о том, как ведется работа по применению обязательных требований.

Этот закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года за исключением некоторых положений, для которых предлагается установить более поздние сроки.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название регуляторной гильотины, предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.