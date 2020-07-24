НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл /ПРАЙМ/. Власти Индии наложили ограничения на участие компаний из соседствующих с ней стран в госзакупках, говорится в заявлении министерства финансов Индии.

"Правительство Индии сегодня внесло поправки в Общие финансовые правила 2017 года, чтобы разрешить наложение ограничений на участников торгов из стран, которые делят сухопутную границу с Индией на основаниях обороны Индии, или вопросов, прямо или косвенно связанных с этим, включая национальную безопасность", — говорится в сообщении министерства.

Действие приказа распространяется "на банки и финансовые учреждения государственного сектора, автономные органы, центральные предприятия государственного сектора и проекты государственно-частного партнерства, получающие финансовую поддержку от правительства или его предприятий". Отмечается, что любой участник торгов из делящих границу с Индией стран будет иметь право участвовать в торгах по любым закупкам товаров, услугам или работам только в том случае, если он зарегистрирован в компетентном органе.

"Компетентным органом для регистрации будет регистрационный комитет, образованный департаментом по развитию промышленности и внутренней торговли. Политическое решение и решение о безопасности от министерств иностранных дел и внутренних дел, соответственно, будет обязательным", — говорится в сообщении.

Новые положения будут применяться ко всем новым тендерам.

"В отношении уже проведенных тендеров, если первый этап оценки квалификаций не был завершен, участники торгов, которые не зарегистрированы в соответствии с новым порядком, будут рассматриваться как неквалифицированные. Если этот этап пройден, тендеры обычно отменяются, и процесс начинается заново. Приказ будет распространяться и на другие формы государственных закупок. Это не относится к закупкам со стороны частного сектора", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ряде случаев возможны исключения из новых правил, в частности "для закупки предметов медицинского назначения для сдерживания глобальной пандемии COVID-19 до 31 декабря 2020 года".

Индия имеет общие сухопутные границы с Пакистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, Бангладеш и Мьянмой.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.