ВАШИНГТОН, 24 июл /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп признался, что торговая сделка с Китаем, в которой была заключена только первая из трех частей, теперь потеряла для него свое значение.

"Говоря о Китае, торговая сделка значит теперь для меня меньше, чем это было до того, как я ее заключил", — сказал он в пятницу журналистам.

Ранее Трамп уже говорил, что у него "много другого в голове", в ответ на вопрос о перспективах обсуждения второй фазы договоренностей.

МИД Китая 16 июля выражал надежду, что сделка еще может быть реализована.

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.

Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана. Китай отверг все обвинения и заявил, что его действия по коронавирусу были прозрачны.