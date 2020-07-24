24 июля (Dow Jones). Котировки золота по итогам сессии четверга оказались чуть ниже рекордного максимума. На рынке драгоценных металлов наблюдается резкое ралли, вызванное беспокойством инвесторов, желающих сберечь свои средства во время пандемии коронавируса.

Самые активно торгующиеся фьючерсы на золото на COMEX, со сроком поставки в следующем месяце, закрылись с повышением на 1,3%, по 1890 долларов США за тройскую унцию, ранее в течение дня превысив достигнутый в августе 2011 года максимум закрытия 1891,90 доллара за унцию. За истекший период года этот металл подорожал почти на 25%, а цены на него растут с начала 2019 года. Рекордное внутридневное значение, достигнутое почти девять лет назад, составляет 1923,70 доллара за унцию.

Тем временем июльские фьючерсы на золото в условиях низких объемов торгов прибавили 1,3%, достигнув 1889,10 доллара за тройскую унцию, первого рекордного уровня с 2011 года.

Коронавирус вызвал "золотую лихорадку" на мировых рынках. Трейдеры физическим золотом в Нью-Йорке и Лондоне пытаются купить больше металла, а физические лица по всему миру приобретают слитки и монеты. Несмотря на сильное восстановление рынка акций в последние месяцы, многие инвесторы по-прежнему обеспокоены относительно перспектив мировой экономики, что привело к резкому росту цен на золото.

В четверг котировки росли уже пятую сессию подряд, причем к покупке золота теперь приступили инвесторы, которые раньше не интересовались этим драгоценным металлом.

"Происходящее (на рынке драгоценных металлов) имеет историческое значение. Из-за пандемии текущий тренд может сохраняться довольно долго, — заявил Джордж Джеро из RBC Wealth Management. – Золото демонстрирует сильный импульс к росту, и в качестве покупателей выступают трейдеры, ориентирующиеся на индикаторы момента".

Золото активно используется в производстве многих товаров, от ювелирных изделий до электроники, а также служит активом-убежищем, сохраняющим свою стоимость в периоды неопределенности.

Многие влиятельные инвесторы, включая Рея Далио, Джеффри Гундлаха и Пола Тюдора Джонса, в последние месяцы отмечали прибыльность владения золотом.

"Рынок золота достиг новых уровней. Никто не знает, как будет развиваться ситуация", — заявил Тим Кортни, главный специалист по инвестициям из Exencial Wealth Advisors. В прошлом году компания включила золото в несколько своих инвестиционных стратегий.

Крайне низкие процентные ставки и масштабные меры стимулирования, реализуемые правительствами и центральными банками по всему миру, оказывают поддержку ценам на золото. Вложения в драгоценный металл не приносят процентного дохода, поэтому при низких ставках становятся более привлекательными для инвесторов по сравнению с другими активами. Кроме того, некоторые трейдеры ожидают, что экстремальные меры налогово-бюджетного стимулирования, реализуемые с целью преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, со временем приведут к стремительному росту потребительских цен, который будет существенно опережать повышение ставок.

Ускорение инфляции может снизить покупательную способность доллара и подстегнуть рост котировок золота.

Обострение геополитической напряженности тоже подталкивает многих трейдеров к покупке золота. Протесты в Гонконге, американо-китайский конфликт, пограничные столкновения между Китаем и Индией, а также ухудшение отношений между КНДР и Южной Кореей – все это вызывает настороженность у инвесторов.

"Есть много причин, по которым мы считаем покупку некоторого количества золота хорошим решением", — заявила Эллен Хейзен из F.L.Putnam Investment Management.

Ралли цен на золото позитивно отразилось на акциях золотодобывающих компаний и золотых биржевых фондах, приток средств в которые за первые шесть месяцев текущего года составил примерно 40 млрд долларов, превзойдя предыдущий годовой рекорд. Акции Newmont Corp. и Barrick Gold Corp. в текущем году стремительно росли, поскольку более высокие котировки золота способствовали росту их прибыли.

Цены на серебро за последнее время тоже подскочили, в среду достигнув максимума за примерно семь лет, на отметке выше 23 долларов за унцию.

Инвесторы также были вынуждены покупать драгоценные металлы в связи с дороговизной других активов, таких как акции и облигации. В последние несколько месяцев облигации пользовались значительным спросом в качестве активов-убежищ, что привело к снижению их доходности. При этом фондовые рынки демонстрировали стремительный рост с середины марта, и многих сомневаются в том, что ралли будет продолжаться, поскольку процесс экономического восстановления после пандемии, скорее всего, будет весьма неровным.

"Коронавирус стал дополнительным стимулом для поиска альтернативы акциям и облигациям", — отметил Уилл Райнд, глава GraniteShares.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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