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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Нетранспортабельный случай — Инфраструктурные отрасли РФ уже потеряли в результате распространения COVID-19 1,26 трлн рублей, а по итогам пандемии эта цифра превысит 2 трлн рублей, оценили в InfraOne Research.

— Кандидаты отказываются сенаторами — Сразу три депутата Госдумы от парламентской оппозиции имеют шансы стать членами Совета федерации по итогам осенних губернаторских выборов.

— Пертурбация большой мощности — Минпромторг одобрил заявку "Интер РАО" на включение одной из газовых турбин, которые компания намерена локализовать по лицензии американской GE, в перечень современных технологий.

— Командировки возвращаются из отпуска — Хотя по итогам второго квартала объем бронирований авиабилетов бизнес-туристами сократился почти на 90%, этот сегмент начал сравнительно быстро восстанавливаться.

— "Евро+сотенка" — Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новый комплекс "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе, вокруг которого живет почти миллион москвичей.

— Рынок труда отогрелся июлем — По данным ЦБ и Минтруда, по итогам июля на российском рынке труда может быть зафиксирована стабилизация уровня безработицы. Об этом свидетельствуют опросы населения и результаты мониторинга этих ведомств.

— Южная Корея не удержала роста — Южная Корея, одна из немногих стран, сумевших купировать распространение COVID-19 на ранней стадии и избежавших введения общенационального карантина, столкнулась с рецессией экономики.

— Дачная амнистия доживет до двадцатилетия — "Дачную амнистию", которая должна завершиться в марте 2021 года, внесенным в четверг в Госдуму законопроектом предложено продлить еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.

— Недоплатили за подсчет — Члены избирательных комиссий в ряде регионов пожаловались на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании. В ЦИК сообщили, что деньги на голосование выделялись Минфином еще в феврале.

— Семейный кодекс правят не глядя на половые признаки — Поправки в Семейный кодекс РФ, вносимые "в целях укрепления института семьи", могут нарушить права интерсекс-людей (граждан, которые рождаются с вариациями половых признаков).

— Центризбирком запутался в опросах — Узнать мнение пользователей Twitter о многодневном голосовании удалось со второй попытки. Центризбирком сначала удалил, а потом вновь разместил в своем аккаунте в Twitter опрос.

— Приговор донесут до ICAO — Завершился процесс по делу трех диспетчеров, которых, как и предполагали накануне их адвокаты, признали виновными в крушении в 2014 году в столичном аэропорту Внуково бизнес-джета Falcon 50.

— Донбасс получит воду без огня — Трехсторонняя контактная группа по донбасскому урегулированию приняла документ, который должен обеспечить полное прекращение огня с 27 июля.

— Израиль ждет мести "Хезболлы" — Израильская армия решила усилить свои военные подразделения на границе с Ливаном, опасаясь мести ливанского движения "Хезболла" за убийства его бойцов в Сирии.

— Электростанции обошлись дороже населения — Объем нерыночных надбавок на строительство электростанций впервые превысил платежи бизнеса на снижение тарифов населения.

— Зерно ждет взвешенного решения — Крупные игроки агропромышленного рынка разработали меморандум по противодействию перевозке сельхозпродукции автотранспортом с перегрузом.

— Банкирам дорог отечественный софт — Банкиры и IT-компании высоко оценили затраты на переход на отечественный софт. В денежном выражении это может составить до 150 млрд рублей.

— Заправки ушли в убыток — Независимые сети АЗС пожаловались в ФАС на убыточность продаж топлива на заправках на фоне высоких оптовых цен, побуждающую их поднимать цены, тогда как нефтекомпании могут этого не делать.

— Лизингозаниматели — Автолизинговые компании вернулись к размещению облигаций. Лизинговые компании начали возвращаться на рынок облигационных заимствований. Объем летних размещений может составить 13 млрд рублей.

— Утром деньги, вечером мало — Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса. За месяц работы вечерней сессии объем торгов на ней достигал 7,5% от основной сессии.

— В закупках софта провели силовую приемку — Бюджеты силовых и надзорных ведомств на софт и IT-услуги за последнее время существенно выросли и продолжат увеличиваться по итогам 2020 года, следует из данных TAdviser.

— "Сельское хозяйство рассматриваю как защитную отрасль" — Главный исполнительный директор "Траста" Михаил Хабаров о непрофильных активах во время пандемии. Еще до кризиса "Траст" собрал набор крупных сельскохозяйственных активов.

— Хакеры вчитались в бесплатные объявления — В свободном доступе в сети появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и "Юла", в которых содержатся в числе прочего адреса и номера телефонов.

— Кинотеатрам предложили интернет-премьеру — Bazelevs Тимура Бекмамбетова и МТС сняли проект о подростковых "группах смерти", который планируют выпустить по новой для рынка схеме.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Металлурги завалили Белый дом письмами на тему энерготарифов — Они предупреждают Мишустина и вице-премьеров о риске падения инвестиций, производства и налогов.

— Ставке ЦБ пророчат новый минимум — Банк России сегодня снизит ключевую ставку до исторического рекорда, уверены эксперты. В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке банки продолжили снижать проценты по депозитам.

— Сторонам конфликта в Донбассе удалось договориться о контроле за перемирием — Контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.

— Ошибка при заполнении документов на налоговый вычет не может быть преступлением — Ошибочные обращения граждан России за налоговым вычетом не могут считаться преступлениями.

— Дональд Трамп направляет федеральных силовиков в демократические штаты — Президент намерен "навести порядок" в охваченных протестами регионах. Дональд Трамп объявил о расширении операции Legend.

— Мишустин отменит любимый налог малых компаний — Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) будет отменен со следующего года, подтвердил в ходе своего отчета Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

— В России назревает потребительский кризис — Потребительские настроения больше всего ухудшились в самой экономически активной категории населения. Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями.

— Страховой рынок справился с вирусом — Страховой рынок пострадал от пандемии и режима ограничений. Падение взносов в апреле – мае этого года оказалось некатастрофичным: они сократились всего на 15%.

— Украинские хакеры сломали американский фондовый рынок — Госдепартамент США объявил о награде за информацию, которая позволит задержать граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, – по $1 млн за каждого.

— Фондовые пузыри искажают будущее — Только мы свыклись с волной банкротств торговых сетей, девелоперов, фитнес-клубов, производителей одежды, как "на выход" выстроились сланцевые нефтяники.

— От борьбы с вирусом пора переходить к спасению жизней — Россия в результате пандемии недосчитается не меньше 10 трлн руб. доходов. Общество оказалось готово платить за спасение жизней от вируса, и платить очень дорого.

— "М.Видео ‒ Эльдорадо" запускает маркетплейс — Таким образом ритейлер хочет расширить ассортимент товаров. Входящая в "Сафмар" Михаила Гуцериева группа "М.Видео – Эльдорадо" начала продажи техники по модели маркетплейса.

— Лекарства и детские смеси стало сложнее ввозить в Россию — Рабочая группа Консультативного совета по иностранным инвестициям (FIAC) обратилась к замминистра финансов Алексею Сазанову.

— Mail.ru Group сыграла на пандемии — Доходы холдинга от игр выросли в 1,5 раза. Консолидированная выручка Mail.ru Group во II квартале 2020 года выросла на 25,5% до 25,37 млрд рублей.

— ЦБ не увидел необходимости в регулировании тарифов по ипотечному страхованию — Регулятор по-прежнему настаивает на том, чтобы обязать банки страховать жилье заемщиков.

— Кому доступна ипотека с низким начальным взносом — С начала пандемии многие крупные ипотечные банки, снижая ставки ипотеки, ужесточили условия выдачи жилищных кредитов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— След и следствие — Какие основания были у следователей для возбуждения уголовного дела против Сергея Фургала? На какой стадии находится сейчас расследование громких дел, в том числе по экономическим преступлениям?

— Все банки в одной корзине — До конца года на финансовом рынке может появиться новый сервис — система "Маркетплейс". Она позволит гражданам получать круглосуточно и не выходя из дома широкий спектр финансовых услуг.

— Легки на подъемные — Минтруд предложил расширить функции социальной помощи на основании соцконтракта. По нему можно будет приобретать товары и услуги для обучения детей.

— Вирус вышел в тираж — Рынок печатной книги в России начнет оживать грядущей осенью, однако постепенное возвращение к докризисным объемам продаж произойдет не ранее следующего года.

— Класс экологии — Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск комплекса переработки нефти "Евро+" в Москве. Правительство и регионы должны создать условия, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по стране.

— Выборы и тишина — В пятницу Совет Федерации проведет заключительное заседание весенней сессии, на котором рассмотрит в том числе закон о голосовании на выборах в течение нескольких дней, но не более трех.

— Впишут в бюджет — Основная часть законопроектов в развитие поправок в Конституцию будет внесена в осеннюю сессию Госдумы. Предстоит также принять новый бюджет и обновить Трудовой кодекс.

— Чужие вымпела — Российские военные следят за маневрами кораблей и авиации НАТО на северо-западе Черного моря. Сейчас там проходят масштабные флотские учения альянса "Sea Breeze-2020".

— Паспорт для дома — Продлить еще на пять лет срок простого оформления прав граждан на частные дома — как индивидуальные жилые, так и садовые — предложили депутаты. Соответствующий проект поправок внесен в Госдуму.

— Здоровый подход — Российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию, заявил Михаил Мишустин. В среду премьер представил Госдуме отчет о деятельности кабинета министров.

— Свой гараж карман не тянет — Один из самых популярных и важных для граждан законопроектов — о так называемой "гаражной амнистии" — почти готов. На официальном языке это называется "высокая степень готовности".

— Ручная сборка — Крупные операторы начали подключаться к платформе бронирований по России RussPass, благодаря которому турист сможет сам собирать путешествие. Это одна из возможностей продвижения внутреннего туризма.

— Карты, деньги, два щелчка — В Банке России раскрыли схемы работы мошенников в кризис. В частности, злоумышленники пользовались тем, что граждане не сразу разобрались с выплатами, о которых государство объявило в пандемию.

— ВТО спасут всем миром — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР договорились совместно работать над восстановлением многосторонних правил мировой торговли и центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО).

— Фарма и содержание — Фармпроизводители получат доступ к мониторингу движения своих лекарств, а иностранным компаниям предоставят возможность кодировать препараты при ввозе в страну на специальном таможенном складе.

— Грозен и почти невидим — Звездой парадного строя боевых кораблей в Санкт-Петербурге станет фрегат "Адмирал флота Касатонов". Особенность его конструкции — широкое использование композитных конструкционных материалов.

— Нажмут на газ — Новый подход к газификации подразумевает введение на территории каждого из регионов единого оператора, который будет отвечать за всю цепочку подключения, вплоть до проведения газа до участка потребителя.

— Кластер на все руки — Вписать меры поддержки креативных кластеров в программу развития сельских территорий и другие федеральные программы предложила вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Туда и обратно — Программа компенсации россиянам части стоимости туров по стране будет включать около 2 млн путешествий, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Возврат по туру может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

— Денег три года ждут — В случае отмены рейса из-за объявления ЧС или введения режима повышенной готовности пассажирам выдадут ваучеры. Если человек им не воспользуется в течение трех лет, то за билет будут возвращены деньги, отметили в Минтрансе.

— Хит-пират — Компания Group-IB представила аналитический отчет, раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга.

— Законы прямого содействия — Большинство финансовых услуг можно будет получить не выходя из дома, интуристы смогут вернуть НДС с покупок по электронному чеку, а суды будут реже рассматривать дела в особом порядке.

— Изобретатели получат виртуальные патенты — Заявки, подаваемые в Роспатент, можно будет сопровождать трехмерными моделями товарных знаков и других объектов патентного права в электронной форме. Таким же виртуальным будет и выдаваемый патент.

— Большегрузы взвесят автоматом — Проверять вес грузового транспорта на дорогах будут с помощью автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. В состав таких комплексов входят специальные технические средства.

— Вернуть НДС с покупок в России будет проще — Иностранцы смогут вернуть НДС, уплаченный в России, по электронному чеку. Документ и предусматривает организацию электронного документооборота между всеми участниками системы tax free.

— Суды реже будут рассматривать дела в особом порядке — Поправки в УПК сократили применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел. Если человек обвиняется в умышленных тяжких преступлениях, дело рассмотрят по обычной процедуре.

— Они клянутся — Утверждены слова присяги сотрудников войск национальной гвардии РФ. Она начинается с клятвы соблюдать и защищать конституционные права граждан. Публикуем полный текст присяги.

— Смягчаются строгости валютного контроля — Штрафы для экспортеров за невозврат валютной выручки уменьшились в несколько раз. Новый документ снижает его размер до 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте.

— Упрощено исправление кассовых ошибок — Бизнесу станет проще исправлять ошибки, допущенные при работе с контрольно-кассовой техникой. Организации и ИП, которые не использовали ККТ, смогут избежать административной ответственности.

— Ограничен вес передач для осужденных — В Уголовно-исполнительный кодекс внесено несколько поправок. Ограничивается вес посылок и передач для осужденных. Теперь осужденный сможет получить не больше двадцати килограммов.

— Новый мир с понедельника — С 27 июля в Донбассе не должны больше раздаваться выстрелы. Так гласит новое решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине.

— "Легенда" накрывает штаты — Президент США Дональд Трамп объявил о направлении новых подразделений федеральных сил в погрязшие в криминале, беспорядках и подконтрольные демократической партии города и штаты страны.

— Диктатура двух колес — В Бельгии впервые открыли полноценную веломагистраль, которая проходит вдоль одной из самых оживленных трасс страны и соединяет Брюссель с районами к западу от столицы.

— Вопросы взмыли в небо — Китай запустил космический зонд "Тяньвэнь-1", который, если все пойдет по плану, через семь месяцев достигнет Марса. КНР стремится догнать США в освоении Марса.

— Банда в погонах — В итальянской Пьяченце разразился скандал — власти вынуждены были закрыть участок полиции, поскольку практические все его сотрудники сформировали преступную группировку.

— Ассамблея уйдет в онлайн?— Генеральная ассамблея ООН, которая традиционно проходит в сентябре в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, в этом году может радикально изменить свой формат.

— Склиф — институт спасения — В России есть учреждения, которые в любой ситуации не нуждаются в особенном перепрофилировании, потому что там есть все самые современные службы и отменные специалисты. Речь, конечно же, идет о Склифе.

— SOS без опоздания — Раннее выявление онкологии — одна из главных проблем медицины. Уже известно более 200 онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до того, как появятся ее очевидные симптомы.

— Диплом и восемь спиц — Врачи вологодской областной больницы спасли 23-летней девушке ногу после аварии на мотоцикле. Оксану Ярмош на "скорой" привезли в приемное отделение областной больницы № 2 в тяжелейшем состоянии.

— Уйдет, не прощаясь?— На сегодняшний день выявлено 40 видов коронавирусов, включая CОVID-19, и все они будут бесконечно мутировать. Но расстраиваться не стоит, считает известный израильский вирусолог Реувен Куприянов.

— Йога на хребте Тукурингра — В Амурской области начали предлагать бизнес-туры по тайге, запустить которые планируют в августе. В программе также восхождение на горы, йога, мастер-классы и коуч-сессии.

— Мам, ты меня ждала?— По данным столичного департамента здравоохранения, в прошлом году в семьях москвичей появились 3,5 тысячи детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения.

— Гулять, а не рубить — 18 природных парков Москвы получили статус особо охраняемых территорий. Что это за территории и почему их взяли под особую охрану, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Клюшки готовят летом — На дворе — разгар лета, но именно в эти дни подготовку к грядущему сезону начинают представители зимних видов спорта — в частности, те же хоккеисты.

— Ускорение "03" — Внедренная в Татарстане автоматизированная система управления скорой помощью позволит не только сократить время приезда медицинских бригад к пациентам, но и контролировать качество обслуживания вызовов.

— Сеть возвращает — Власти Краснодарского края хотят вернуть предпринимателям 100 процентов средств, которые бизнес потратил на переход в интернет-торговлю во время пандемии коронавируса.

— Есть только миг — В МЧС отмечают значительный рост ЧС самого разного характера, предотвратить которые невозможно. Можно только быть готовыми к ним и верно реагировать на стремительно развивающуюся негативную ситуацию.

— Трагедия на взлете — Суд в четверг огласил приговор трем фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково. Авиадиспетчеров признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

— В ожидании вакцины — Власти Москвы не собираются вводить новых ограничений из-за коронавируса — обстановка в городе остается стабильной и спокойной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— Накрыли сеть — ФСБ провела масштабную спецоперацию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае против членов международной террористической организации. Было задержано 22 человека.

— По номеру на поршне — Поисковики из города Балашова установили имена летчиков разбившегося в 1942 году в Прихоперье бомбардировщика. Долгое время могила на берегу Хопра была безымянной.

— Фальшивый факт — Сенатор Алексей Пушков презентовал пять новых фейков о России. Фейковые новости в коронавирусном мире чувствуют себя уютно: несмотря на пандемию, информационные войны продолжаются.

— Экспресс-доставка — Космический грузовик долетел до МКС за три часа с небольшим. Вчера в 17.26.22 мск с космодрома Байконур к Международной космической станции отправился космический грузовик "Прогресс МС-15".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— На больной желудок — Средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19. Во время заболевания пациентам, имеющим проблемы с ЖКТ, лучше отказаться от понижающих кислотность препаратов.

— На низком стартапе — Число венчурных сделок в России сократилось на 43%. Из-за пандемии фонды сосредоточились на поддержании существующих проектов. Коронавирус резко снизил активность венчурных инвесторов в России.

— Искусный интеллект — В России хотят ввести подоходный налог на роботов. Средства предлагается направлять в фонд поддержки уязвимых профессий. В России предлагают ввести налог на роботов.

— Лечебная тревога — Четверть россиян заявили о проблемах с покупкой медикаментов. Ситуацию осложняют закрытые границы во время пандемии. Около 23% россиян сталкиваются с проблемами при приобретении медикаментов.

— Не ходят парой — Как Пекин ответит на закрытие в США своей дипмиссии. И почему в дипломатическом скандале двух стран рано ставить точку. Китай планирует закрыть американское консульство в Чэнду.

— Лицо нараспашку — Продажи масок упали в два с половиной раза. Всё больше россиян отказываются от средств индивидуальной защиты. В России стали сокращаться продажи защитных медицинских масок.

— Сайту — время — Помощь Visa и MasterCard малому бизнесу оказалась невостребованной. Сервисами продвижения от платежных систем в кризис воспользовались около 2 тысяч предпринимателей из зарегистрированных 6 миллионов.

— Точная Data — Сбор больших автомобильных данных может обойтись в 3-5 млрд. Система, объединяющая информацию от миллионов машин, несет риск утечек, предупреждают эксперты.

— В морской бой — Российские вертолетоносцы станут плавучими штабами. Универсальные десантные корабли оборудуют системами сверхдальней связи и рабочими местами для командующего и его аппарата.

— Больное видится на расстоянии — Контроль опьянения и состояния здоровья водителей такси, автобусов и другого транспорта можно доверить приборам и проводить дистанционно, полагают в Минздраве.

— Частное в дело — Выводы детективов могут стать доказательствами в судах. В России предлагают разрешить приобщение к уголовным делам доказательств, собранных частными детективами.

— Задача на вычитание — В РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч. Если инициативу одобрят, граждане смогут ежегодно возвращать 52 тысячи рублей из взносов на НПО.

— МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений — Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста.

— "Фараон" против "Султана" — Зачем Египет может ввести войска в Ливию. Россия работает с Турцией для установления перемирия в североафриканской стране. Россия и Турция договорились добиваться прекращения огня в Ливии.

— Заплыв Левиафана — Греция, Кипр, а теперь и Израиль одобрили соглашение о строительстве Восточно-Средиземноморского трубопровода, задачей которого будет экспорт газа в Европу с месторождения Левиафан, крупнейшего в Средиземном море.

— Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет — Чтобы стимулировть граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, необходим мощный импульс, которым может стать введение отдельного налогового вычета.