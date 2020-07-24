МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 24 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Ресурс-траст", сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 24 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст", — говорится в сообщении.

Основанием для аннулирования послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.