МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 811, до 800 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 811 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1477 (25,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 800 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 645, Свердловской области — 248, Ханты-Мансийском автономном округе — 196, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва (645), 2. Свердловская область (248), 3. Ханты-Мансийский АО (196)", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Севастополе — шесть, Еврейской автономной области — два, Ненецком автономном округе — один.

За сутки в России выписаны 8444 человека после COVID-19, за все время выздоровели 588 774 человека.

За сутки умерли 154 человека с коронавирусом, за все время — 13 046