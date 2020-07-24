МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Самая дешевая квартира с видом на московский Кремль обойдется покупателю почти в 27 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе Skolkovo Realty.

"На данный момент в столице экспонируется 32 подобных объекта. Самый бюджетный вариант продается за 26,9 миллиона рублей. При наличии такого бюджета можно стать владельцем квартиры площадью 68,9 квадратных метра", — сообщается в нем.

Наиболее дорогой лот с видом на Кремль продается за 597 миллионов рублей и располагается на Охотном ряду. Это апартаменты на 360 квадратных метров.

"Самая же просторная квартира с возможностью ежедневно любоваться на Кремль обойдется покупателю в 250 миллионов рублей. Площадь предложения составляет 1 тысячу квадратных метров", — добавляется в сообщении.