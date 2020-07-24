ЛОНДОН, 24 июл – ПРАЙМ, Мария Табак. Благотворительный фонд герцога и герцогини Кембриджских выделит 1,8 миллиона фунтов стерлингов десяти организациям, оказывающим поддержку тем, кто оказался "на передовой" борьбы с эпидемией коронавируса.

"Royal Foundation выделяет около 1,8 миллиона фунтов стерлингов десяти ведущим благотворительным организациям, находящимся в центре работы по психологической поддержке и по помощи тем, кто находится "на передовой", через специально созданный в рамках участия Royal Foundation в борьбе с COVID-19 фонд. Эти гранты направлены на то, чтобы продолжить работу, осуществляемую Royal Foundation в последние месяцы и направленную на поддержку тех, кто находится "на передовой" борьбы с пандемией, и на помощь сектору поддержки психологического здоровья населения", – говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости заявлении фонда принца Уильяма и его супруги Кейт.

Будущий наследник британского престола с женой накануне встретились с представителями некоторых организаций, которые получат финансирование, чтобы лично сообщить им приятную новость.

Герцог и герцогиня посвящают много времени и внимания вопросу психологического здоровья населения, в первую очередь, детей, молодежи и военнослужащих. На фоне коронавируса и длительного карантина эта тема приобрела дополнительное звучание, что не могло не отразиться на деятельности Уильяма и Кейт.

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании превышает 297 тысяч, число умерших, по данным на 16 июля (сейчас проводится пересмотр методики подсчета умерших и новые цифры поэтому не публикуются), в стране было зарегистрировано более 45 тысяч смертей от COVID-19. —0-