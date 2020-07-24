БРЮССЕЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия работает над тем, чтобы устранить негативные последствия от прекращения применения межбанковской ставки LIBOR после 2021 года, говорится в релизе ЕК.

"Европейская комиссия сегодня предложила изменить правила ЕС по финансовым бэнчмаркам (ориентирам). Цель этого предложения состоит в том, чтобы гарантировать, что когда широко используемый ориентир будет отменен, как это предполагается теперь, это бы не вызвало сбоев в экономике и не нанесло ущерба финансовой стабильности в ЕС", — отмечается в нем.

Бэнчмарки являются неотъемлемой частью финансовых рынков, поскольку они представляют собой индексы, используемые для определения цены финансовых инструментов и контрактов, включая, к примеру, ипотечные кредиты для населения, пишет ЕК. К примеру, ставка по кредитам может определяться как LIBOR плюс определенная маржа.

Исчезновение широко используемого бэнчмарка теперь стало реальной перспективой, так как специальный орган власти Великобритании, который ведёт надзор за лондонской межбанковской ставкой LIBOR, объявил, что прекратит поддерживать этот инструмент в конце 2021 года, отметила ЕК.

"Пользователи LIBOR в ЕС должны продолжить подготовку к его уходу в конце 2021 года. Однако мы понимаем, что некоторые контракты, связанные с LIBOR, не могут быть пересмотрены вовремя, поэтому мы предлагаем новые юридические полномочия для ЕС, чтобы заменить LIBOR другим бэнчмарком…. Мы сделаем так, чтобы контракты ЕС не столкнулись с юридическим вакуумом после прекращения действия LIBOR, что позволит избежать любого риска для финансовой стабильности", — заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровский, чьи слова приводятся в релизе.