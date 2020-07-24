МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Банк России учитывает риск второй волны коронавируса в России, но не ожидает такого уровня ограничений, как при первой, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Мы рассматриваем разные риски для своего базового сценария. Безусловно, такие риски есть, и прежде всего в разных странах, мы видим, в некоторых, могут реализоваться риски второй волны. Но тем не менее, как многие эксперты, аналитики предполагают, что если даже такой риск реализуется, у нас уже некоторая подготовленность больше, и вряд ли это будет сопряжено с такого же уровня ограничениями", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, готовится ли ЦБ ко второй волне пандемии коронавируса.

Она отметили, что активно идут работы по разработке вакцин. "Конечно, как риск, мы всегда это учитываем и в условиях как сейчас, когда много неопределенности, много рисков, мы их все рассматриваем", — добавила глава ЦБ.

По ее словам, регулятор начнет обсуждение рискового сценария при работе над основными направлениями денежно-кредитной политики в сентябре.