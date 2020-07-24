События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля
МОСКВА, 24 июля. — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г)
|-3,5%
|4,3%
|3:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июль)
|91,4
|87
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июль)
|81,3
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июль)
|86,2
|89,3
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|4,167 млн
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|3,7%
|3,5%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь)
|15,7%
|6,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Русал — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 02.07.2020, в заочной форме, станд. повестка, вопросы изменения условий сделок лизинга 10 Вoeing 737-800 и 20 Sukhoi SuperJet 100)
|2,6877 — див-д 2018
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 14.07.2020)
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018
|6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019
|RUB
|Энел Россия — СД (отчет гендиректора о работе за 1П2020, вопрос утверждения стратегии ПАО)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — крайний срок принятия оферты акционерами на обратный выкуп акций со стороны АО ВТЗ /Волжский трубный завод /, всего 358 758 064 ао — это все размещенные ао, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, контролирующему акционеру ТМК (компании TMK Steel Holding Limited), а также некоторым членам СД ВТЗ И ТМК
|цена выкупа — 60 руб (ао)
https://1prime.ru/News/20200724/831825598.html