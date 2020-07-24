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Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) -3,5% 4,3%
3:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июль) 91,4 87
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июль) 81,3
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июль) 86,2 89,3
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 4,167 млн
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 3,7% 3,5%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) 15,7% 6,5%

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Лента — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Русал — операционные результаты за 2кв2020
RUB Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 02.07.2020, в заочной форме, станд. повестка, вопросы изменения условий сделок лизинга 10 Вoeing 737-800 и 20 Sukhoi SuperJet 100) 2,6877 — див-д 2018
RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 14.07.2020) 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин) — див-д 2018 6,36 (9м2019) + 0,96 (фин) — див-д 2019
RUB Энел Россия — СД (отчет гендиректора о работе за 1П2020, вопрос утверждения стратегии ПАО)
RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — крайний срок принятия оферты акционерами на обратный выкуп акций со стороны АО ВТЗ /Волжский трубный завод /, всего 358 758 064 ао — это все размещенные ао, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, контролирующему акционеру ТМК (компании TMK Steel Holding Limited), а также некоторым членам СД ВТЗ И ТМК цена выкупа — 60 руб (ао)

 

 

 