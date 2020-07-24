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ТМК /Трубная металлургическая компания/ — крайний срок принятия оферты акционерами на обратный выкуп акций со стороны АО ВТЗ /Волжский трубный завод /, всего 358 758 064 ао — это все размещенные ао, за исключением акций, принадлежащих ВТЗ и его аффилированным лицам, контролирующему акционеру ТМК (компании TMK Steel Holding Limited), а также некоторым членам СД ВТЗ И ТМК

цена выкупа — 60 руб (ао)