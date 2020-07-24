МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Министерство труда и социальной защиты РФ расширило на 2020 год перечень мер, расходы на которые можно возместить за счет страховых взносов, размер компенсации составит до 20% страховых отчислений за 2019 год, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда.

Согласно сообщению, приказ зарегистрирован в министерстве юстиции РФ.

"На этот год мы добавили новые расходы в перечень мероприятий, которые могут быть профинансированы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования. Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год", – отметил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

В министерстве отметили, что размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год. В обновленный перечень вошли покупка средств индивидуальной защиты органов дыхания, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов, дезинфицирующих кожных антисептиков, устройств и дезинфицирующих средств для обработки транспорта, материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха.

Также список дополнен устройствами для контроля температуры тела работника, проведением лабораторного обследования на COVID-19. Подать заявление о финансовом обеспечении в территориальный орган Фонда социального страхования можно до 1 октября 2020 года.