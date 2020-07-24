МОСКВА, 24 июл /ПРАЙМ/. Пожар на заводе в Дмитрове в марте, согласно экспертному заключению пожарной лаборатории, произошел из-за неисправности электропроводки, которая изначально находилась в ненадлежащем состоянии — компания "Первое решение" (производитель косметики Natura Siberica) пыталась выяснить, как спроектирована и обслуживалась противопожарная система здания, говорится в сообщении "Первого решения".

В марте в цехе бывшего Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) произошел пожар. Компания "Первое решение" арендовала помещения завода, где началось возгорание. После пожара "Эн+ Рециклинг", владелец производственных помещений, подала иск о взыскании с "Первого решения" 4,5 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск 28 июля.

"Согласно экспертному заключению пожарной лаборатории, пожар произошел из-за неисправности электропроводки главного производственного корпуса 1976 года постройки, которая изначально находилась в ненадлежащем состоянии по причине непроведения профилактических и ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что именно "Эн+ Рециклинг" отвечала за ремонт инженерных сетей, и ее сотрудники производили обслуживание электросетей и устранение любых неполадок. "Первое решение" предпринимало попытки выяснить, насколько правильно была спроектирована и обслуживалась система противопожарной защиты здания. Однако ООО "Эн+ Рециклинг" фактически отказалось представить информацию, не ответив на наш запрос", — добавляется в заявлении.

"Первое решение" отмечает, что ссылка на хранение компанией в здании горючих материалов не соответствует действительности. "При этом представители ООО "Эн+ Рециклинг" регулярно инспектировали помещение, арендуемое ООО "Первое Решение", и никогда не предъявляли никаких претензий относительно хранившихся в помещении производственных материалов. Кроме того, вопрос о хранении на складе тех или иных материалов не имеет прямого отношения к причине возгорания, которая и привела к уничтожению здания", — считает производитель.

Natura Siberica называла иск неправомерным и сообщала, что истец не предоставил подтверждение расчета убытков. В свою очередь "Эн+ Рециклинг" считает сумму иска обоснованной. Компания указывала, что у нее имеется оценка стоимости уничтоженного имущества, кроме того, завод после пожара не может функционировать, а восстановление производственных площадей может продлиться до 2022 года.