БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл /ПРАЙМ/. Эквадор и МВФ могут заключить новое соглашение по оказанию помощи стране для выхода из экономического кризиса, сообщил президент Ленин Морено.

"Продуктивный диалог с Кристалиной Георгиевой! Кристалина отметила нашу работу по реструктуризации долга и подтвердила поддержку МВФ по новому соглашению на получение средств, которые позволят нам преодолеть кризис, помочь наиболее нуждающимся и запустить экономику", — написал президент Эквадора в Twitter.

В мае МВФ одобрил просьбу страны по выделению экстренной финансовой помощи на фоне пандемии приблизительно на 643 миллиона долларов.

В марте прошлого года МВФ одобрил предоставление Эквадору 4,2 миллиарда долларов. Программа была рассчитана на три года. Как отмечает газета El Comercio, новое соглашение, о котором заявил Морено, заменит программу 2019 года.

Эквадор переживает серьезный экономический кризис. В мае власти были вынуждены пойти на жесткое сокращение государственных расходов на фоне пандемии COVID-19. Они будут сокращены на 4 миллиарда долларов, в том числе зарплаты в госсекторе на 980 миллионов. Будут ликвидированы семь госкомпаний, закрыты пять посольств и шесть консульств.