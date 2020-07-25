Кабмин РФ одобрил изменения в распределение субвенций на оплату ЖКХ в 2020 г в регионах
МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило изменения в распределение субвенций на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан бюджетам регионов РФ и Байконура на 2020 год, сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта позволит обеспечить финансирование расходных обязательств регионов РФ и Байконура по обеспечению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, возникших при выполнении соответствующих полномочий РФ в полном объеме.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/News/20200725/831826794.html