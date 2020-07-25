МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.