Правительство России одобрило выделение средств для ежемесячных детских выплат
МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило выделение средств Минтруду на предоставление субсидий регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме.
https://1prime.ru/News/20200725/831826835.html