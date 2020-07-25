МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило выделение средств Роструду на предоставление регионам и Байконуру субвенций на осуществление соцвыплат безработным гражданам в условиях распространения COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным безработными.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.