МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5 871, до 806 720, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 871 в 85 регионах, в том числе 25,1% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 806 720 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 648, Свердловской области — 251, Ханты-Мансийском автономном округе — 19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три, в Чукотском автономном округе — один.

За сутки в России выписаны 8 366 человек после COVID-19, За весь период выписано по выздоровлению по России – 597 140.

Зафиксировано 146 летальных исходов за сутки, всего — 597 140.