Доля "плохих" кредитов в Индии к марту 2021 г может составить до 12,5% - центробанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл /ПРАЙМ/. Определенные действия правительства Индии и регуляторов финансового сектора помогли в поддержании целостности и устойчивости рынка во время пандемии коронавируса, однако велика вероятность того, что к марту 2021 года доля безнадежных кредитов в Индии вырастет до 12,5%, сообщил Резервный банк Индии в полугодовом отчете о финансовой стабильности.
"Избыточно закредитованный нефинансовый сектор, накапливающаяся глобальная геополитическая напряженность и экономические потери из-за пандемии COVID-19 являются серьезным негативным фактором для глобальных экономических перспектив", — говорится в отчете.
Резервный банк отмечает, что объем "плохих" кредитов в индийских банках к марту 2021 года увеличится до 12,5% в связи с введенным из-за коронавируса режимом изоляции, который нанес ущерб торговле, а тысячи людей лишились работы.
Центробанк также отметил, что кредиторы могут столкнуться с ростом безнадежных кредитов, после того как в августе в Индии закончится действующий мораторий на погашение кредитов для юридических и физических лиц.
Отмечается, что на конец марта 2020 года в Индии было 8,5% валовых неработающих активов, что является один из самых высоких значений среди основных мировых экономик. Если макроэкономическая ситуация в этом году изменится к худшему, этот показатель может вырасти до 14,7%, говорится в сообщении банка.
https://1prime.ru/News/20200725/831827906.html