НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл /ПРАЙМ/. Определенные действия правительства Индии и регуляторов финансового сектора помогли в поддержании целостности и устойчивости рынка во время пандемии коронавируса, однако велика вероятность того, что к марту 2021 года доля безнадежных кредитов в Индии вырастет до 12,5%, сообщил Резервный банк Индии в полугодовом отчете о финансовой стабильности.

"Избыточно закредитованный нефинансовый сектор, накапливающаяся глобальная геополитическая напряженность и экономические потери из-за пандемии COVID-19 являются серьезным негативным фактором для глобальных экономических перспектив", — говорится в отчете.

Резервный банк отмечает, что объем "плохих" кредитов в индийских банках к марту 2021 года увеличится до 12,5% в связи с введенным из-за коронавируса режимом изоляции, который нанес ущерб торговле, а тысячи людей лишились работы.

Центробанк также отметил, что кредиторы могут столкнуться с ростом безнадежных кредитов, после того как в августе в Индии закончится действующий мораторий на погашение кредитов для юридических и физических лиц.

Отмечается, что на конец марта 2020 года в Индии было 8,5% валовых неработающих активов, что является один из самых высоких значений среди основных мировых экономик. Если макроэкономическая ситуация в этом году изменится к худшему, этот показатель может вырасти до 14,7%, говорится в сообщении банка.