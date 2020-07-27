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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Если уж на ВТО пошло — Россия в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) выиграла длившийся почти 30 лет спор по методологии корректировки затрат, на основании которой не могла поставлять в Европу без заградительных пошлин некоторые виды удобрений и сварные трубы. Теперь Европа должна решить, снять эти меры или, вопреки собственным рекомендациям, подать апелляцию, которую на данный момент некому рассматривать: апелляционный орган не работает, поскольку США блокируют назначение арбитров.

— Роботы не болеют — Постэпидемическое развитие глобальных цепочек добавленной стоимости (ГЦДС) в мире создаст в ближайшие годы новые риски для России, не слишком активно встраивавшейся в них с 2000 года, но откроет новые возможности для развития, предполагают в докладе о будущем ГЦДС исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Предлагаемые способы адаптации к этим изменениям, которые OECD уже обозначает как "великую фрагментацию" мировой торговли,— приоритетная поддержка мировых платформ e-commerce для экспорта РФ, поддержка роботизации производства и сложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), ориентированного на экспортные рынки.

— Порты дороже денег — В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков. К августу планируется рассмотреть выкуп в интересах Сахалина контрольного пакета крупнейшего стивидора в Корсаковском порту, который к 2025 году планируется расширить, потратив на это 90 млрд руб. и заметно увеличив его мощности за счет контейнеров, генгрузов и морепродуктов. Источники "Ъ" на Дальнем Востоке и эксперты сомневаются в реалистичности этих планов.

— Тест на доход — положительный — Несмотря на падение потока пациентов из-за ограничительных мер в связи с пандемией, частные клиники и лаборатории смогли нарастить выручку благодаря тестированию на COVID-19. Крупнейшим игрокам с марта удалось провести более 1,5 млн исследований, что могло принести около 3 млрд руб. По мнению экспертов, этот источник дохода участникам рынка пока сохранить удастся: с возобновлением сообщения с другими странами спрос на тесты снова может возрасти.

— Техосмотру закручивают гайки — Проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков (РСА) отныне является преступлением и карается штрафом до 300 тыс. руб., обязательными работами или арестом. Вступила в силу новая редакция ст. 171 УК РФ. Поправки позволят бороться с продавцами диагностических карт, уверены в Минэкономики. Участники рынка возражают: закон работать не будет, поскольку под контроль вряд ли удастся поставить деятельность страховых агентов, которые и являются самыми активными действующими лицами теневого рынка.

— Экологи просят не класть природу на рельсы — Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит президента России Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить железнодорожные стройки ОАО РЖД. Документ, одобренный в пятницу Советом Федерации, разрешает, в частности, не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных.

— Безработица прошлась по регионам — По итогам второго, "коронавирусного" квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата. При этом разброс увеличения внутри среднего значения весьма широк: если, к примеру, в Ингушетии количество безработных приросло на 15%, то в Ставропольском крае — на четверть, а в Санкт-Петербурге — практически вдвое. Всего же за год людей без работы в стране стало примерно на 1 млн больше — теперь их 4,5 млн человек.

— За журналиста рассчитались неучтенкой — Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование громкого уголовного дела об убийстве учредителя известного на Северном Кавказе еженедельника "Черновик" Хаджимурада Камалова. В организации преступления, в окончательной трактовке следствия ставшего посягательством на жизнь общественного деятеля, обвиняется односельчанин журналиста бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, а в исполнении — трое его земляков, которым были обещаны около 1 млн руб. и часть нелегального дохода от АЗС. По данным "Ъ", эту же группу проверяют на причастность к еще одному резонансному преступлению — убийству директора ГТРК "Дагестан" Гаджи Абашилова.

— Врио вышел на площадь — В воскресенье врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с жителями Хабаровского края на дороге и у выхода из краевой администрации. Жителей, встреченных на дороге, Михаил Дегтярев пригласил в "народный совет" при губернаторе, который пообещал создать. Кроме того, врио губернатора неожиданно заявил, что поддерживает открытый суд над своим предшественником в Хабаровске. Вечером господин Дегтярев вышел к протестующим на площади перед администрацией края. Видеозаписи обеих встреч были выложены в Instagram-аккаунтах самого Дегтярева и администрации Хабаровского края.

— В кредитной истории нашлось место для подлога — Стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в Словении по запросу России был задержан литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас. Основатель группы предприятий Arvi в РФ обвиняется в мошенничестве при получении кредита: по данным следствия, он получил у Альфа-банка крупный заем, предоставив при этом недостоверную информацию о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений "Арви НПК".

— Наш американский Байдушка — До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым. Если еще несколько месяцев назад опросы общественного мнения однозначно показывали, что у действующего президента республиканца Дональда Трампа нет достойного соперника, то с июня Джозеф Байден, гарантировавший себе право на президентскую номинацию от Демократической партии, стабильно опережает его по популярности.

— Букмекеры вышли на ринг — Ассоциация букмекерских контор (АБК) и "Париматч" попросили президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина не принимать концепцию реформы рынка, предложенную Федерацией бокса России. По их мнению, ликвидация действующих саморегулируемых организаций (СРО) и передача контроля над рынком единой структуре помешают конкуренции. Крупнейший участник рынка "Лига ставок" поддерживает идею изменений на рынке.

— С поражением в торгах — Московская биржа намерена с середины августа запустить торги американскими акциями. Открытым остается вопрос, как не допустить к этим торгам граждан, находящихся в Крыму, чтобы не попасть под санкции США. Биржа считает, что это дело брокеров, поскольку именно они заключают договоры с клиентами, те же, в свою очередь, хотят получить от биржи официальный документ с основанием причины для отказа.

— Яблоки удобряют страховкой — Гибель 85% плодов в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральных округах (СКФО) из-за весенних заморозков грозит волной банкротств садоводов. Чтобы избежать этого, Национальный плодоовощной союз (НПС) просит Минсельхоз компенсировать производителям потерю урожая и изменить правила страхования. В противном случае рынок ожидает нехватка российских яблок, что может привести к росту цен, предупреждают участники рынка.

— Больничный закроют, проблема останется — Алексей Шаповалов о корпоративных прибылях по итогам эпидемии. Данные Росстата о чистом финансовом результате крупных и средних частных нефинансовых организаций в январе-мае 2020 года пока с уверенностью можно назвать свидетельством о двух фактах. Первый — "ковидокризис" стал первым в российской истории одинаково болезненным кризисом и для домохозяйств, и для экспортеров. При этом речь идет не только о нефтегазовом секторе, который столкнулся одновременно и со снижением цен, и с ограничением добычи.

— Кругобанкрот платежей — В конкурсную массу банкротящегося банка "Югра" поступила рекордная сумма 1,4 млрд руб. Ее внесли компании, связанные с бывшим собственником "Югры" Алексеем Хотиным, в счет погашения просроченных кредитов нескольких должников банка. Однако потратить деньги на выплаты вкладчикам Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не может: компании, чьи кредиты были погашены, сами находятся в состоянии банкротства, и банк лишь один из кредиторов. Юристы указывают, что использование этих средств АСВ может быть оспорено.

— В "регуляторных песочницах" откроют "умные отели" — В Минэкономики начали готовить первые проекты для "регуляторных песочниц", законопроект о которых приняла Госдума. Среди них — проект по созданию в России роботизированных "умных отелей". Но на гостиницы без персонала сейчас нет запроса ни у бизнеса, ни у потребителей, уверены участники рынка.

— МКБ показал свои владения — Московский кредитный банк (МКБ) раскрыл, кто владеет его бенефициарным акционером, управляющей компанией (УК) "МКБ Капитал". Оказалось, что получившие в уставный капитал летом прошлого года более 115 млрд руб. компании, которым на 80% принадлежит УК, сами являются основными пайщиками ЗПИФов, которым и принадлежат. Лишь 0,1% их паев находится у формального бенефициара МКБ бизнесмена Романа Авдеева.

— Наука задолжала Сбербанку — Сбербанк стал участником процесса о банкротстве принадлежащего "Ростеху" IT-подрядчика Минобороны — АО "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" (ЦНИИ ЭИСУ). Банк приобрел права требования кредиторов к нему примерно на 320 млн руб., что может помочь контролировать процесс банкротства. Среди ценных активов оборонного НИИ — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре рыночной стоимостью около 7 млрд руб.

— На банкетах становится тише — Оставшиеся без корпоративных заказов и праздничных мероприятий из-за пандемии COVID-19 участники рынка кейтеринга начали трансформацию бизнеса. Так, агрегатор Catery и служба сети "Андерсон" занялись доставкой обедов в офисы, а "Хлеб насущный" организовал производство полуфабрикатов, которые продает через интернет. Разразившийся кризис носит долгосрочный характер, и логично, что компании адаптируются к изменениям, но часть их проектов может не выдержать высокой конкуренции, считают эксперты.

— Офисы меняют на жилье — Бывший участок экс-владельца "Донстроя" Максима Блажко площадью почти 7 га на северо-западе Москвы, где с 2014 года планировалось построить многофункциональный комплекс (МФК) почти на 270 тыс. кв. м, может снова сменить владельца. Текущий собственник земли — акционер O1 Properties Riverstretch ведет переговоры о продаже актива с группой "Гранель". Сделка стоимостью до 5,5 млрд руб. позволит покупателю построить на участке жилой комплекс на 200–220 тыс. кв. м, выручив от продажи до 35 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Протесты в Хабаровске усилились после назначения врио губернатора — В субботу в Хабаровске вновь прошла несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Эта акция была 15-й по счету и третьей прошедшей в полдень субботы. Однако марш в эту субботу стал первой крупной протестной акцией в Хабаровске после назначения врио губернатора – депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

— Каждое третье российское предприятие убыточно — Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

— Китай закрывает американское консульство в Чэнду — Пекин потребовал закрыть консульство США в Чэнду — центре провинции Сычуань. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел Китая. "Утром 24 июля 2020 г. МИД Китая оповестил посольство США о том, что Китай решил отозвать разрешение на организацию и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду", — сообщается в документе.

— Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось — Осенние выборы пройдут в соответствии с радикально измененным избирательным законодательством. Эксперты считают, что этим выборам предстоит худшее законодательное регулирование за последние 25 лет. Об этом говорится в аналитическом докладе "Голоса" о правовых особенностях выборов 13 сентября 2020 г., подготовленном политологами Александром Кыневым и Аркадием Любаревым.

— Мужчины в онлайн-шопинге оказались на 30% расточительнее женщин — Россияне оставляют все больше денег в интернет-магазинах. Пандемия только усилила тренд на переход продавцов из офлайн-розницы в онлайн. И, как показало исследование банка "Русский стандарт", средний чек при покупках в онлайне уже практически вдвое обогнал траты в офлайн-ритейле.

— Эксперты ВШЭ отнесли Россию к числу благополучных стран по глубине коронакризиса — В отличие от финансового кризиса 2008-2009 гг. текущий в большей степени затронул реальный сектор мировой экономики, констатируют эксперты НИУ ВШЭ в своем новом докладе "Экономические и социальные последствия коронавируса в России и в мире".

— Один из крупнейших добытчиков краба может остановить промысел — Приморская компания "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" 17 июля обратилась к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с уведомлением о вынужденном досрочном прекращении промысла. "Ведомости" ознакомились с копией обращения, ее подлинность подтвердил член совета директоров "Восток-1" Александр Передня. Представитель Росрыболовства подтвердил получение уведомления.

— Почему "Россия" активнее всех в мире использует флот легендарных Boeing 747 — Национальный перевозчик Австралии Qantas сообщил в конце прошлой недели о завершении эксплуатации последнего самолета Boeing 747 в своем парке, свой финальный рейс лайнер совершил из Сиднея в Лос-Анджелес. Qantas летала на этой модели 40 лет. Ранее в июле о выводе из эксплуатации Boeing 747 сообщила British Airways, она была крупнейшим в мире оператором данной модели (31 лайнер). Ранее British Airways планировала полностью отказаться от Queen of the Skies только в 2023-2024 гг., но ускорила вывод из-за сокращения спроса, вызванного пандемией COVID-2019.

— "Мегафон" выводит на рынок платформу дистанционного мониторинга здоровья — "Мегафон" представил цифровой сервис удаленного мониторинга состояния здоровья – он позволяет медицинским учреждениям запустить услугу дистанционного мониторинга с использованием медицинских приборов, которые смогут самостоятельно передавать диагностические данные. Первое решение из этой категории, которое оператор вывел на рынок, – система для пациентов с гипертонией, которая позволяет следить за артериальным давлением и частотой пульса, рассказал "Ведомостям" директор по маркетингу корпоративного бизнеса "Мегафона" Павел Захаров.

— Почему торопятся разработчики вакцин от COVID-19 — По данным на конец 26 июля, коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии заразилось 16,1 млн человек, 645 000 умерло. Карантинные меры пока не могут остановить рост заболевания, и в качестве избавления человечество ждет вакцины. Их сейчас создают сотни компаний в десятках стран мира. Судя по заявлениям производителей и регуляторов, первые партии будут доступны ограниченному кругу потребителей уже через несколько недель. Возможно, первая в мире программа вакцинации групп риска (в частности, врачей) будет запущена в России в августе.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Открытый фарватер — Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. "Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий", — отметил президент.

— Мягко не покажется — Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку до очередного исторического минимума: 4,25% годовых. Эксперты полагают, что дальнейшего снижения ждать не стоит, а последующие действия ЦБ потребуют большего внимания к инфляционным процессам.

— Welcome в россияне — С 24 июля вступили в силу поправки, упрощающие получение российского паспорта иностранцами. О том, какие документы теперь предоставлять не нужно и как на миграционную ситуацию повлиял коронавирус, "РГ" рассказала начальник управления МВД генерал-лейтенант Валентина Казакова.

— Разные войны?— Историки стран СНГ продолжают работать над новым учебным пособием о Второй мировой войне. О том, как продвигается обсуждение и с какими сложностями приходится сталкиваться, "РГ" рассказал академик Александр Чубарьян.

— Небоскреб на кампусе — Круглая башня в 72 метра с вертолетной площадкой выросла в Ростове-на-Дону. А в Воронеже на крыше 15-этажки разместят котельную. В Калининграде — сдадут сразу пять корпусов. И все это — общежития для студентов.

— Вальс на волне — День Военно-морского флота широко отметили в российских регионах: морские парады прошли от Камчатки до Севастополя. Особо зрелищной частью торжеств стали военно-спортивные праздники и артиллерийский салют.

— Три дня на решение — На сентябрьских выборах жители 41 региона России смогут проголосовать в течение трех дней — с 11 по 13 сентября, постановил ЦИК. При этом сделать свой выбор можно будет и на придомовых территориях, и непосредственно на дому.

— Идем на взлет — С 1 августа Россия частично восстанавливает международные пассажирские авиаперелеты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Пока речь идет о Турции, Великобритании и Танзании, но переговоры о возобновлении полетов ведутся с несколькими десятками государств.

— Защитная реакция — Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение по продолжавшемуся три десятилетия спору России с Европейским союзом по энергокорректировкам. Это наиболее важное для России дело среди других споров на площадке ВТО, связанное с подтверждением рыночного статуса российской экономики, который ЕС и США предоставили в 2002 году, а сейчас пытаются дезавуировать.

— Море зовет — Как только стало известно о возобновлении международных полетов, российские туроператоры открыли бронирования зарубежных туров. Согласно сообщению Росавиации, в первые открывшиеся страны (Турция, Великобритания и Танзания) будут летать и чартерные, и регулярные рейсы.

— Стимул переехать — Минстрой завершил прием заявок от регионов на выделение средств для строительства дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых жилых микрорайонах. План стимулирования жилищного строительства впервые формируется сразу на четыре года вперед.

— От частного к общему — В этом году из 72 подавших заявки только 35 частных клиник допущены к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по госзаказу, в них запланировано лечение 5300 пациентов, рассказала директор департамента организации медпомощи минздрава Екатерина Каракулина на "круглом столе" в Госдуме. Депутаты предложили смягчить критерии отбора.

— Минимум по бедности — Премьер-министр Михаил Мишустин объявил борьбу с бедностью приоритетной задачей кабмина. О том, как понятие бедности понимают ученые и есть ли способ искоренить ее полностью, "РГ" побеседовала с ведущим научным сотрудником Института РАНХиГС Еленой Гришиной.

— Светофоры наберутся ума — В 2020 году деньги на внедрение "умных" комплексов, которые будут регулировать движение на дорогах в автоматическом режиме, получат 22 региона. Система позволит минимизировать влияние ошибок, совершаемых водителями, привести к снижению аварийности и загруженности дорог.

— Контрольная закупка — С 2021 года начнет действовать закон, который снимет излишнее давление на бизнес в виде всевозможных проверок. По словам начальника управления Генпрокуратуры Артема Кононенко, вся система контрольно-надзорной деятельности будет базироваться на риск-ориентированном подходе.

— Ушли за товаром — Жители Подмосковья, истосковавшиеся за время карантина по шопингу и походам в кафе, за неделю после открытия торговых объектов не только подняли оборот потребительского рынка области на докарантинный уровень, но и превысили его на 13%.

— Тюрьма, прощай сейчас — Заключенных предложили выпускать из СИЗО сразу после решения суда. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как говорится в пояснительной записке, сейчас фактическое освобождение происходит спустя длительное время: от суток до нескольких месяцев.

— Вычислить и наказать — Следственный комитет рассказал о новых уголовных делах против любителей поставить в список "Бессмертного полка" предателей и врагов. В ведомстве это называют работой по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией.

— Аллея дяди Васи — В Подмосковье открыли памятник легендарному генералу-десантнику Василию Маргелову. Фронтовика и фактического создателя нашей крылатой пехоты Маргелова в десантных войсках уважительно именовали "батей".

— По воле "короны" — Начинается обратный отсчет до выборов президента США: голосование должно состояться ровно через 100 дней. Исход предвыборной гонки и в спокойные времена был непредсказуем, а в условиях кризисов, с которыми Штаты столкнулись в этом году, предположить результат почти невозможно.

— Дорога времени — Конституционный суд запретил школам отчислять учащихся после девятого класса без уверенности в том, что ребенок сможет получить полное среднее общее образование. При этом проведение индивидуального отбора в профильные 10-е классы требует соблюдения ряда условий.

— Выход не найден — Медики с тревогой следят за тем, как меняется ситуация в странах Европы, снявших ограничения из-за пандемии. Речь идет не только об Испании, где вновь растет число заболевших COVID-19, но и об относительно благополучной Германии.

— Гондольер по наследству — Городской совет Венеции принял долгожданное решение, которое наделяет одну из самых древних профессий "города на воде" завидной привилегией. Вняв многолетним мольбам местных гондольеров, власти на законодательном уровне признали их службу семейным делом, которое будет передаваться из поколения в поколение как дворянский титул.

— Герострат из Руанды — Дело о пожаре в готическом соборе Петра и Павла в Нанте раскрыто: в воскресенье 39-летний мигрант из Руанды все-таки признался в умышленном поджоге средневекового храма, под сводами которого несколько лет назад получил кров и защиту. Накануне он был повторно взят под арест и доставлен на допрос. Об этом сообщил прокурор Нанты Пьер Сенн.

— Донбасс подтвердил перемирие — Командование вооруженных сил республик Донбасса объявило о полном бессрочном прекращении огня с полуночи на понедельник, как о том в минувшую среду договорилась Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Соответствующие приказы доведены до сведения командиров, с бойцами проведен инструктаж. Об этом накануне заявил начальник управления народной милиции Донецкой народной республики Денис Синенков. "Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое", — декларировал представитель ДНР.

— Считаю до шести — В выходные в московском Парке Горького прошел выпускной. На торжественный вечер приехали ребята из 250 школ. Праздник прошел с соблюдением всех требований безопасности: на входе у гостей измеряли температуру, а дизайнеры даже разработали специальные маски.

— Польза полигона — В Подмосковье продолжают закрывать полигоны твердых бытовых отходов. В этом году власти обещают ликвидировать последние. Некоторые из 39 существовавших в области свалок модернизируются в современные мусороперерабатывающие комплексы. Но такой вариант возможен не для каждого полигона — многие из них обросли плотной жилой застройкой.

— Стань героем! — Первым принял ребят военно-исторический лагерь "Страна Героев" в Астраханской области. Следом распахнула двери первой смены Псковская область. Также готовятся к открытию лагеря в Волгоградской области, в республиках Северная Осетия и Башкортостан. Для ребят подготовлена необычная и увлекательная программа. Нынешним летом в "Стране Героев" бесплатно отдохнут более 5 тысяч детей.

— Принимает аватар — В поисках новой рыночной ниши небольшой завод весов под Тамбовом создал медицинский комбайн. Собрали воедино датчики для измерения веса, роста и температуры, частоты пульса и артериального давления, добавили силомер и программное обеспечение собственной разработки — получился прибор, за минуту оценивающий общее состояние организма и выдающий рекомендации по здоровому питанию, вплоть до суточного меню.

— Метры — молодым — В Татарстане молодые семьи получили возможность приобрести жилье по социальной ипотеке. Участвовать в программе будут семьи, в которых хотя бы один из супругов младше 36 лет. Приобрести квартиру на льготных условиях не более чем под 7 процентов годовых они смогут сроком на 28,5 года.

— Скидка на лошадки — Заксобрание Камчатского края приняло поправки в региональный закон, снижающие ставки транспортного налога для автовладельцев. Новация коснется частного автотранспорта, чей возраст старше 10 лет — это примерно 80 процентов всего автопарка. В среднем налог снижен на 30 процентов.

— Вирус раздора — На днях Железнодорожный суд Улан-Удэ оправдал главврача городской больницы №4 Тамару Бидагаеву, которую обвиняли во вспышке коронавирусной инфекции. Дело получилось резонансным. И не только потому, что Бидагаева в Бурятии человек известный и очень уважаемый.

— Отчет пошел на дни — В этом году сообщить Федеральной налоговой службе о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 июля. Обычный срок окончания кампании — 30 апреля — был сдвинут на три месяца из-за пандемии коронавируса.

— Для тех, кто в сговоре — В декабре 2019 года калининградские власти расторгли контракт с московской компанией на строительство онкоцентра из-за отставания графика, счета подрядчика были арестованы. А позже выяснилось, что ее руководители пытались вывести со счета 107 млн рублей бюджетных средств, задолжали субподрядчикам и не выплатили сотрудникам зарплату.

— С кем вы, господа туристы — В России растет интерес к карпулингу или райдшерингу. Это совместное использование частного автомобиля. Принципиальное отличие от такси в том, что водитель не должен зарабатывать на попутчиках, он может лишь покрыть часть своих расходов.

— Как дожить до жатвы — Правительство расширило список сезонных отраслей, которые претендуют на отсрочку или рассрочку по уплате налогов. Льготы будут предоставлены по федеральным налогам и страховым взносам на период от одного года до трех лет.

— Дело врачей и следователей — Леонид Рошаль: Кто подставил председателя Следственного комитета? Я с глубоким уважением отношусь к Александру Ивановичу Бастрыкину. Считаю его высокопрофессиональным руководителем. Мы очень ценим уровень взаимоотношений, который сегодня сложился между Следственным комитетом России и Национальной медицинской палатой (НМП), юридически облеченной представлять интересы всего врачебного сообщества страны.

— Имени Жореса — Аспиранты и молодые ученые из Белгорода, Долгопрудного, Калининграда, Москвы, Сколково, Петербурга, Тамбова и Томска будут получать с 1 сентября стипендии имени Жореса Алферова. Этой чести они удостоились по итогам специального конкурса, проведенного Минобрнауки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Полис деятельности — Старая схема мошенничества с полисами "автогражданки" обрела новую жизнь. С началом карантина в стране резко вырос спрос на е-ОСАГО, что спровоцировало всплеск продаж поддельных документов. По данным страховых компаний (СК), на сегодняшний день сфальсифицировано примерно 10% электронных полисов. Как показали расчёты "Известий", основанные на данных СК и оценках экспертов рынка, с фальшивым е-ОСАГО ездят не менее 1,5 млн автолюбителей.

— И целого моря мало — У же в 2020 году российский ВМФ примет четыре десятка новых кораблей и судов различных классов, а на его вооружение поступит не имеющее мировых аналогов гиперзвуковое оружие. Боевые возможности флота будут расти по мере внедрения цифровых технологий, но его главной силой будут оставаться люди. Об этом Владимир Путин заявил, выступая с торжественной речью перед Главным военно-морским парадом, который прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ — 26 июля.

— Турецкий транзит — Власти страны с 10 августа разрешат выполнение чартерных рейсов из российских городов в Турцию, сообщили "Известиям" в Росавиации. Это позволит чартерным компаниям загрузить свои самолёты, а туроператорам — увеличить объёмы продаж на турецком направлении. Но времени до первых рейсов остаётся немного, и это ограничивает возможности загрузки воздушных судов. После объявления об открытии рейсов продажи на направлениях выросли в несколько раз, отмечают в агрегаторах. Доходность на рейсах в Лондон и Стамбул будет высокой первые две недели, после чего пассажиропоток может иссякнуть, предупреждают эксперты.

— "Более 98% заболевших поправляются без лечения" — Самолечение при COVID-19 может привести к куда большим проблемам, чем сам коронавирус. К примеру, уколы интерферона на дому могут повлечь за собой расстройство психики, а применение антибиотиков — вызвать всплеск бактериальных инфекций. Более того, преждевременно комментировать и результаты терапевтического применения "Ремдесивира", "Фавипиравира" и "Полиоксидония".

— Корея — щедрая душа — Южная Корея остаётся одним из редких государств, где иностранцев лечат от коронавируса совершенно бесплатно. Между тем число одних только российских моряков, болеющих или уже переболевших COVID-19, на территории этой страны начиная с июня достигло 78 человек. И, как заверили "Известия" в генконсульстве РФ в Пусане, Сеул ни разу не поднимал вопрос о финансировании их лечения. Впрочем, на фоне роста количества таких случаев благородный порыв южнокорейских властей может ослабнуть.

— Долг превыше всех — Большинство россиян (69%) главной традиционной ценностью считают чувство долга перед собой, семьёй и Отечеством. Такие результаты показал ежегодный мониторинг Общественной палаты. Патриотизм как любовь к Родине — отдельно — на втором месте. Чаще всего в качестве важнейшей ценности его называли жители Урала, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного округов. А, например, для москвичей важнее всего оказались человеколюбие и справедливость. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что на выбор ценностей в этом году значимое влияние оказал коронавирус и связанный с ним карантин.

— Закольцованная страна — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил отказать в согласовании бюджета страны — это фактически заявка на развал правящей коалиции и очередные, уже четвёртые выборы, которые могут состояться в ноябре. Такую реакцию премьера вызвали трения с главой минобороны Бени Ганцем по аннексии Иорданской долины и внутрикоалиционным вопросам. В аппарате премьер-министра Израиля "Известиям" заявили, что не хотят новых выборов, однако они будут неизбежны, если партия "Кахоль-лаван" не будет придерживаться коалиционного соглашения.

— Несдержанный рост — Провайдеры начали повышать цены на домашний интернет и ТВ. "Билайн" с 27 июля увеличит их на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах, следует из данных оператора. Другие крупные игроки также уже провели индексацию или планируют это сделать в ближайшем будущем. По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.

— Профилактические размеры — Предприниматели попросили выделить дополнительные средства на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением включить все пострадавшие от пандемии сферы экономики в перечень отраслей, подпадающих под субсидирование затрат на дезинфекцию и средства защиты (письмо есть у "Известий"). На программу компенсации в бюджете на 2020 год правительство предусмотрело 20 млрд рублей и добавление каждой новой отрасли будет стоить еще в среднем 2 млрд, считают эксперты.

— Минимальный вклад — В пятницу Центробанк вернулся к стандартному, как обозначила глава регулятора Эльвира Набиуллина, шагу по снижению ключевой ставки. Совет директоров ЦБ принял решение снизить этот индикатор на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. После июньского шага в 100 б.п. нынешнее изменение аналитики назвали осторожным. В любом случае ключевая ставка снова обновила исторический минимум. Другой вопрос, что от смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) фактически не выигрывают ни реальный сектор экономики, до которого дешёвые заёмные средствадоходят через вторые руки, ни население, поскольку вклады становятся всё менее выгодными, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Установить антивирус — Межрегиональная общественная организация "Вместе против гепатита" 28 июля откроет онлайн-сбор подписей за создание государственной стратегии борьбы с вирусами разных типов. Петицию планируется направить президенту. В стране около 6 млн человек болеют хроническим гепатитом B и C, но далеко не все получают лечение.

— Взятая крепость — Находясь на самоизоляции, россияне начали активно потреблять виски, ром, текилу и горькие настойки. Их продажи резко выросли во втором квартале этого года — почти на четверть в каждой из категорий. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились "Известия".

— Предпоследний звонок — Большинство сотрудников российских колл-центров готовы к тому, что через несколько лет их заменит искусственный интеллект. По результатам проведённого опроса, 63% операторов считают, что нейросети смогут выполнять их обязанности частично, 13% — что полностью. И произойдёт это уже в ближайшие 5-10 лет.

РБК daily

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— COVID-19 проредил национальные цели — После одобрения президентских поправок в Конституцию Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, в котором срок их достижения сдвинут из-за пандемического кризиса.

— Александр Карелин меняет мандат — Олимпийский чемпион и один из основателей "Единства" Александр Карелин после сентябрьских выборов может стать сенатором. При этом покинут верхнюю палату не менее пяти сенаторов, в том числе другой сооснователь "Единства", Франц Клинцевич.

— Где в России жить хорошо — Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. В десятке регионов-аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также две республики Северного Кавказа. На вершине списка — Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

— "Стройтранснефтегаз" пошел на консолидацию — Геннадий Тимченко и Алексей Митюшов с партнерами продали последнего крупного подрядчика на газовом рынке структурам, связанным с "Газпромом". Они могли заработать около 50 млрд руб. Окончательным владельцем СТНГ, СГМ и других подрядчиков "Газпрома" станет новая "дочка" газовой монополии — "Газстройпром", созданная для консолидации строительных компаний, рассказали собеседники РБК.