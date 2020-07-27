МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".

"Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40–50% выше, чем в российских регионах", — говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно его данным, водителям в Москве и Подмосковье предлагают в среднем около 79 тысяч рублей. За пределами столичного региона наиболее высокую зарплату представителям этой профессии готовы платить на Дальнем Востоке — в среднем около 67 тысяч рублей. На зарплату более 50 тысяч рублей могут рассчитывать водители в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей. Вне столичного региона на высокую зарплату доктора могут рассчитывать в Новосибирске — в среднем 76 тысяч рублей, Туле – около 70 тысяч. В Санкт-Петербурге среднее предложение составляет 49 тысяч рублей, в Краснодаре и Калуге — почти 48 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают врачам в Екатеринбурге — 35 тысяч рублей.

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.

Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму учителя в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тысяч. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге — 24 тысячи рублей.

Выше предлагаемые зарплаты в Москве и для продавцов – около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи. Наименьшие средние предложения зафиксированы в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.