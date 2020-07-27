СК назвал Москву и Подмосковье лидерами по налоговым преступлениям
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Москва и Московская область лидируют по числу правонарушений в налоговой сфере, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
"По количеству возбужденных уголовных дел в 2019 году лидировали Москва (228), Московская область (152), Краснодарский край (133), Ставропольский край (108), Ростовская область (96)", — сообщила Леоненко.
По ее словам, "примерно те же регионы лидируют по числу уголовных дел, направленных в суд, и по сумме причиненного ущерба".
Такое "лидерство", по словам Леоненко, "в немалой степени зависит от населенности и экономического потенциала, поэтому лидером здесь всегда будут крупные экономические регионы".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/News/20200727/831828857.html