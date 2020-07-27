МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Россияне во втором квартале 2020 года увеличили интерес к приобретению домашних животных, причем кошками граждане интересовались активнее, чем собаками, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

"Во втором квартале 2020 года значительно вырос интерес россиян к домашним животным, выяснили аналитики "Авито". Кошек и собак на "Авито" покупали на 30% чаще, чем в первом квартале и на 20% чаще, чем год назад. При этом кошками россияне интересовались гораздо активнее, чем собаками: их покупали на 22% чаще, чем в прошлом году, а собак — всего на 12%", — сказали в компании.

При этом, продолжили в сервисе, стоимость и кошек, и собак увеличилась. Так, собаки в апреле-июне стали стоить на 12% больше, чем в первом квартале, и на 20% больше, чем год назад. В среднем покупка собаки на площадке может обойтись в 12,4 тысячи рублей.

"Средняя стоимость кошек за год выросла на 35%, а за квартал — на 6%. Динамика цен на них менее активная, чем на собак, стоят они также значительно ниже. Средняя стоимость кошек во втором квартале составила 3,8 тысячи рублей, однако цены могут отличаться в разных городах значительно", — добавили в сервисе.

Среди купленных породистых кошек в число самых популярных пород вошли шотландская, британская и мейн-кун. "Во втором квартале россияне чаще были готовы приобрести за деньги собак некрупных пород. Первое место в топе наиболее популярных собак для покупки заняли йоркширские терьеры, а третье — той-терьеры. На втором месте при этом оказались немецкие овчарки", — отметили в компании.