СК рассказал о самой популярной в России схеме ухода от уплаты налогов
МОСКВА, 27 июл /ПРАЙМ/. Чаще всего в России для ухода от уплаты налогов используют схему искусственного документооборота, рассказала в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
"В России чаще всего уклоняются от уплаты НДС и налога на прибыль. Самый распространенный вид налоговых преступлений в России — это стандартная схема, когда создается искусственный документооборот", — сообщила Леоненко.
По ее словам, "таким образом завышаются расходы, и на эту сумму занижается прибыль, с которой уплачивается налог на прибыль в меньшем размере, чем он должен быть уплачен по закону".
"Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате искусственного документооборота в налоговых декларациях выставляются вычеты по НДС", — добавила Леоненко.
"А так как налогоплательщик фактически не нёс расходы и не платил НДС при расчете с мнимыми контрагентами, то и не имел права на вычеты и соответственно не имел права их указывать в декларациях, тем самым на сумму вычетов он уклонился от уплаты НДС. Также распространено незаконное возмещение НДС из бюджета", — заключила генерал-полковник.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/News/20200727/831828871.html